Дъжд от медали за гимнастиците ни в Задар

Седем златни, пет сребърни и четири бронзови медала спечелиха българските състезатели във финалите на отделните уреди на Балканското първенство по спортна гимнастика в Задар, Хърватия.

Най-много титли завоюва Никълъс Наков, който триумфира на три уреда в третата възрастова група. Българските гимнастици се представиха силно и в останалите възрастови категории, като записаха призови класирания на почти всички уреди.

В първа възрастова група (2013 г. и по-малки) Александър Михнев спечели златото на земя с 11.100 точки. Павел Попов завърши четвърти с 11.033 точки.

На кон с гривни Павел Попов заслужи сребърния медал с 10.633 точки, а Александър Михнев се класира трети с 10.533 точки. На халки Попов стана балкански шампион с 10.933 точки, а Михнев спечели среброто с 10.766 точки.

На прескок България няма медалист, след като Александър Михнев завърши пети с 10.716 точки, а Петър Касапски – шести с 10.300 точки. На успоредка Павел Попов е вицешампион с 11.833 точки, а Александър Михнев се класира пети с 11.333 точки. Попов завърши пети и във финала на висилка с 10.800 точки.

Във втора възрастова група (2012 г.) Борис Караджинов спечели златото на земя с 12.866 точки. Състезателят на ЦСКА завърши четвърти на кон с гривни с 11.100 точки и на халки с 11.266 точки.

На прескок Караджинов заслужи бронзовия медал с 12.216 точки, а Михаил Божанин се класира шести с 10.766 точки. На успоредка Борис Караджинов добави още един бронз с 11.500 точки, а на висилка завърши пети с 10.666 точки.

В трета възрастова група (2011 г.) Никълъс Наков от Левски-Спартак спечели три титли – на кон с гривни с 13.800 точки, на успоредка с 12.400 и на висилка с 11.700 точки. Възпитаникът на Делян Димитров прибави сребро на халки с 11.500 точки и завърши пети на прескок с 10.533 точки.

Борислав Жеков от Интерком Груп – Черноморски юнак стана шампион на земя с 13.133 точки и вицешампион на прескок с 12.383 точки. Той се класира четвърти на кон с гривни с 10.800, на халки с 10.766 и на висилка с 11.100 точки.

Веселин Христов спечели бронзов медал на земя с 12.600 точки и завърши четвърти на успоредка с 11.133 точки.

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