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Невяна Владинова откри Държавното първенство по художествена гимнастика категория Б

  • 22 окт 2026 | 19:42
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Невяна Владинова откри Държавното първенство по художествена гимнастика категория Б

Вицепрезидентът на Българска федерация по художествена гимнастика Невяна Владинова откри Държавно първенство категория Б в Стара Загора. Владинова благодари на КХГ Импала за домакинството и организацията и на Община Стара Загора за подкрепата към художествената гимнастика. Към младите гимнастички тя отправи и най-важното послание - да не забравят, че невинаги резултатът е най-важен, а пътят, който извървяват.

Официални гости бяха още Николай Диков - секретар на Община Стара Загора, и Петя Петкова - президент на КХГ Импала.

Диков акцентира върху нещо много по-голямо от резултатите - спортът като школа за дисциплина, постоянство и борбен дух, както и върху силата на художествената гимнастика да създава общност и семейство.

Съдийското ръководство е в състав: Марина Грозданова - главен съдия, Божидара Рачева - заместник-главен съдия, и Александра Динева - главен секретар на първенството.

След 16 години старозагорският клуб Импала отново е домакин на Държавно първенство по художествена гимнастика - на най-масовия форум от спортния календар на БФХГ, който събира близо 500 гимнастички от 65 клуба от цялата страна.

Повече от година подготовка стои зад домакинството на шампионата, който в продължение на пет дни превръща Стара Загора в една от големите сцени на българската художествена гимнастика.

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