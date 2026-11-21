Силно начало за България на международния турнир по художествена гимнастика в Букурещ

Силно начало за България на международния турнир по художествена гимнастика „Irina Deleanu Cup 2026“ в Букурещ. Родните грации стартираха впечатляващо участието си в румънската столица, записвайки най-високите оценки на двата изиграни уреда и извеждайки страната начело във временното отборно класиране при девойките.

Първа на килима излезе националката Радина Стоянова. Възпитаничката на Валентина Симеонова представи уверено своята композиция с обръч, демонстрирайки стабилност и отлична подготовка. Изпълнението ѝ беше оценено с 27.300 точки (трудност 11.200; артистичност 8.000; изпълнение 8.100) - най-висок резултат на уреда.

Анастасия Пономаренко се завърна след продължително отсъствие и отново демонстрира своя талант. Грацията, водена от Светлана Юриевна, представи красиво съчетание с топка, за което заслужи 24.800 точки (9.700; 7.650; 7.450) - също най-високата оценка на уреда.

България е лидер във временното отборно класиране при девойките с общ актив от 52.100 точки.

Съдия за страната на това състезание е Валя Маркова.

Утре предстоят съчетанията с бухалки и лента. Анастасия Пономаренко ще представи композицията си с бухалки, а Радина Стоянова ще излезе на килима с лента.



Снимка: Фейсбук на БФХГ

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