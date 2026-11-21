БФХГ организира разяснителни семинари относно правилника по художествена гимнастика

Съдийската комисия към БФХГ организира поредица от разяснителни семинари относно Съдийския правилник по художествена гимнастика 2025 - 2028 година.

С фокус върху задълбоченото разбиране на правилата, тяхното правилно прилагане и уеднаквяването на критериите за оценяване, семинарите ще съберат специалисти, обединени от стремежа към професионализъм и развитие.

Събитията са: 4 декември - Велико Търново, 9 декември - София, 11 декември - Пловдив, 15 декември - Варна и 15 декември - Бургас

Семинарите са предназначени за треньори и съдии, членове на БФХГ, уточняват от централата.

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