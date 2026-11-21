Над 190 деца участваха в лагер по художествена гимнастика в Самоков

Лагерът „Бъдещи звезди“ 2026 завърши с много положителни емоции. Пет дни, изпълнени с усилена работа, нови знания, ценни уроци и вдъхновение, събраха в Самоков 190 млади надежди на българската художествена гимнастика.

Лагерът-подбор, организиран от Треньорската комисия към БФХГ, приключи с изпит - работа с тяло и уред.

Една от констатациите на специалистите, е видимият напредък на младите гимнастички. Той се откроява, както в индивидуалното развитие на децата, наблюдавани през годината, така и в цялостното ниво на подготовка, което е по-високо в сравнение с предходната година.

Изключително добрите условия, предоставени от спортен комплекс „СамЕлион“, позволиха едновременното провеждане на разнообразни занимания, включването на голям брой специалисти и осигуряването на индивидуално внимание към всяка от участничките.

По време на лагера бяха връчени и три специални отличия:

Деа Ангелова (Левски) - за най-висок резултат на обща физическа подготовка (ОФП).

Елиа Василева (Спартак) - за най-висок резултат за артистичност.

Вая Митова (Локомотив) - за най-много спечелени индивидуални награди по време на лагера.

В следващите дни предстои обработването на всички резултати, след което ще станат ясни имената на гимнастичките, които ще бъдат включени в звено „Бъдещи звезди“ за 2027 година. Те ще продължат да бъдат наблюдавани и проследявани в своето развитие от ТК/БФХГ. Трите най-добре представили се гимнастички от всеки набор ще получат предметни награди, осигурени от БФХГ. Всички деца, включени в звеното, ще получат и персонална едногодишна отстъпка за покупки от специализиран магазин за художествена гимнастика.

"Българска федерация по художествена гимнастика изказва своята благодарност към всички треньори, специалисти и организатори, които вложиха професионализъм, енергия и отдаденост в подготовката на бъдещите звезди, на България!", написаха от централата във Фейсбук.

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