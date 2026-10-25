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Тежък удар за Реал Мадрид преди Ел Класико

  • 25 окт 2026 | 12:11
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Тежък удар за Реал Мадрид преди Ел Класико

Реал Мадрид понесе тежък удар. 10 часа преди големия мач „белият балет“ официално съобщи, че Тибо Куртоа ще пропусне тазвечерното Ел Класико срещу Барселона на „Спотифай Камп Ноу“.

Барселона е фаворит в Ел Класико
Барселона е фаворит в Ел Класико

Белгийският вратар няма да вземе участие в двубоя заради грип, който не му позволява да бъде в оптимално физическо състояние за първото Ел Класико през сезона, което е част от десетия кръг на Ла Лига.

Вандалщина и потрошени магазини в Барселона преди Ел Класико
Вандалщина и потрошени магазини в Барселона преди Ел Класико

По този начин Реал Мадрид ще трябва да направи принудителна промяна на вратарския пост. Андрий Лунин ще застане под рамката на вратата за гостуването на каталунците.

Ямал с повече победи, Мбапе с повече голове
Ямал с повече победи, Мбапе с повече голове

След отпадането на Куртоа от състава Илия Волошин беше включен в групата на Реал Мадрид за двубоя.

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Снимки: Gettyimages

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