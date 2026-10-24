Фис на крачка от финала в Брюксел

Водачът в схемата Артюр Фис се класира за полуфиналите на турнира по тенис от сериите ATP 250 на твърди кортове в Брюксел (Белгия) с награден фонд 723 435 евро.

Фис победи номер 5 Алекс Микелсен (САЩ) с 6:4, 7:6(12) и запази надежди за класиране на Финалите на ATP.

Французинът загуби подаването си, докато сервираше за мача при резултат 5Л4 във втория сет, след което се нуждаеше от шест мачбола в тайбрека, за да затвори мача. Филс реализира три от четирите си спечелени точки за пробив и направи 31 печеливши удара в сравнение с 15 за Микелсен.

„При 6:4, 5:3 се видях в съблекалнята да се къпя. След това той се бори много здраво. Играеше много по-добър тенис от мен. Така че аз трябваше да се боря и съм щастлив, че завърших в два сета“, пошегува се Фис след победата си за 110 минути.

Le n°1 Français Arthur Fils 🇫🇷 fait son entrée en lice au tournoi ATP 250 de Bruxelles à deux jours de la fin du tournoi. 👀 https://t.co/bgdsJBuUDE — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) October 23, 2026

Състезавайки се като поставен под номер 1 за първи път в ATP, Фис ще се изправи срещу германеца Ян-Ленард Щруф за място на финала в Брюксел. Щруф победи номер 6 Зизу Бергс (Белгия) с 6:3, 7:6(6) за един час и 36 минути, за да се класира за 15-ия си полуфинал в АТП и първи на твърди кортове от 2023 година насам в София.

В други мачове Талон Грикспоор (Нидерландия) елиминира поставения под номер 1 Иржи Лехечка (Чехия) с 4:6, 6:4, 6:3, за да стане първият полуфиналист в историята на турнира от Нидерландия. Следващото му изпитание в Брюксел ще бъде полуфинална среща с поставения под номер три Франсиско Серундоло.

Аржентинецът Серундоло победи на четвъртфиналите френския квалификант Клеман Шидех с 6:2, 6:4 за един час и 16 минути.

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