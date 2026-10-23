Давид Гофен изигра последния си сингъл мач в Брюксел

Белгийската тенис легенда Давид Гофен официално сложи край на кариерата си на сингъл. В четвъртък, 22 октомври 2026 година, 35-годишният бивш номер 7 в световната ранглиста отстъпи пред американеца Алекс Микелсен, който се наложи с с 6:3, 6:4 във втория кръг на турнира в Брюксел. Резултатът маркира последния епизод от една забележителна състезателна кариера в единичния тенис, превърнала Гофен в най-успешния белгийски тенисист при мъжете.

След края на двубоя на централния корт в Брюксел, със сълзи на очи, Гофен изнесе трогателна реч. Той изрази своята дълбока благодарност към родителите си, които са го насочили към тениса, научили са го на страст и са го вдъхновявали да дава най-доброто от себе си. Тенисистът обърна специално внимание и на съпругата си Стефани, описвайки нейните жертви и подкрепа през 17-18 години в професионалния тур. Гофен благодари също на целия си екип, на треньорите и на съотборниците си за Купа Дейвис, с които е преминал през всички изпитания.

Hoy se retira del tenis David Goffin 🇧🇪, el mejor tenista belga de la historia: • Ex Nº 7 del mundo • 6 títulos ATP • Finalista ATP Finals 2017 y Masters 1000 Cincinnati • 2 veces finalista de Copa Davis • 4 veces cuartofinalista de Grand Slam • Ganó a Federer, Nadal, Djokovic y Alcaraz El propio Rafael Nadal no ha querido perder la oportunidad de mandarle un mensaje en el emotivo video que le prepararon a modo de despedida. Carrerón @David__Goffin — MERIDISMO (@DANIMERIDISMO) October 22, 2026

Преди речта на Гофен, на големия екран в залата бе излъчено видео с трогателни послания. Рафаел Надал го поздрави за невероятната кариера и изрази задоволство от съвместните тренировки, мачове и споделени моменти. Бившият френски тенисист Ришар Гаске подчерта, че за него е било чест да бъде до Гофен, наричайки го изключителен човек и играч. Григор Димитров също се включи с поздравления за изключителното му пътешествие и благодари за годините, прекарани заедно на корта.

В своята реч Гофен изтъкна, че е време да предаде щафетата на новото поколение белгийски тенисисти. Той призова публиката да подкрепя младите таланти и специално спомена Зизу Бергс, който се изяви в следващия мач на турнира. Бергс от своя страна благодари на силното си вдъхновение Гофен, като с усмивка отбеляза, че благодарение на него е развил бекхенда си, и му благодари, че е бил голяма фигура за малката им страна.

Давид Гофен оставя зад гърба си впечатляващи постижения. В своята кариера той извоюва шест титли от ATP тура и достигнат до номер 7 в световната ранглиста. Връх в кариерата му бе участието на финала на Финалите на ATP през 2017 година в Лондон. Освен това той бе лидерът на Белгия, който изведе националния отбор до два финала за Купа Дейвис през 2015 и 2017 година.

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