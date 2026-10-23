Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис

Давид Гофен изигра последния си сингъл мач в Брюксел

  • 23 окт 2026 | 03:11
  • 231
  • 0
Давид Гофен изигра последния си сингъл мач в Брюксел

Белгийската тенис легенда Давид Гофен официално сложи край на кариерата си на сингъл. В четвъртък, 22 октомври 2026 година, 35-годишният бивш номер 7 в световната ранглиста отстъпи пред американеца Алекс Микелсен, който се наложи с с 6:3, 6:4 във втория кръг на турнира в Брюксел. Резултатът маркира последния епизод от една забележителна състезателна кариера в единичния тенис, превърнала Гофен в най-успешния белгийски тенисист при мъжете.

След края на двубоя на централния корт в Брюксел, със сълзи на очи, Гофен изнесе трогателна реч. Той изрази своята дълбока благодарност към родителите си, които са го насочили към тениса, научили са го на страст и са го вдъхновявали да дава най-доброто от себе си. Тенисистът обърна специално внимание и на съпругата си Стефани, описвайки нейните жертви и подкрепа през 17-18 години в професионалния тур. Гофен благодари също на целия си екип, на треньорите и на съотборниците си за Купа Дейвис, с които е преминал през всички изпитания.

Преди речта на Гофен, на големия екран в залата бе излъчено видео с трогателни послания. Рафаел Надал го поздрави за невероятната кариера и изрази задоволство от съвместните тренировки, мачове и споделени моменти. Бившият френски тенисист Ришар Гаске подчерта, че за него е било чест да бъде до Гофен, наричайки го изключителен човек и играч. Григор Димитров също се включи с поздравления за изключителното му пътешествие и благодари за годините, прекарани заедно на корта.

В своята реч Гофен изтъкна, че е време да предаде щафетата на новото поколение белгийски тенисисти. Той призова публиката да подкрепя младите таланти и специално спомена Зизу Бергс, който се изяви в следващия мач на турнира. Бергс от своя страна благодари на силното си вдъхновение Гофен, като с усмивка отбеляза, че благодарение на него е развил бекхенда си, и му благодари, че е бил голяма фигура за малката им страна.

Давид Гофен оставя зад гърба си впечатляващи постижения. В своята кариера той извоюва шест титли от ATP тура и достигнат до номер 7 в световната ранглиста. Връх в кариерата му бе участието на финала на Финалите на ATP през 2017 година в Лондон. Освен това той бе лидерът на Белгия, който изведе националния отбор до два финала за Купа Дейвис през 2015 и 2017 година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Бруно Дженев постигна втора победа и се класира за полуфиналите на Мастърс турнира до 14 години в Монте Карло

Бруно Дженев постигна втора победа и се класира за полуфиналите на Мастърс турнира до 14 години в Монте Карло

  • 22 окт 2026 | 20:35
  • 539
  • 0
Да си спомним най-любимия съперник на Григор Димитров

Да си спомним най-любимия съперник на Григор Димитров

  • 22 окт 2026 | 18:13
  • 1875
  • 1
Алкарас е потвърдил участие в "Куинс"

Алкарас е потвърдил участие в "Куинс"

  • 22 окт 2026 | 17:48
  • 697
  • 0
Загуба за Янаки Милев

Загуба за Янаки Милев

  • 22 окт 2026 | 17:11
  • 1250
  • 0
Медведев все по-близо до нова титла в Алмати

Медведев все по-близо до нова титла в Алмати

  • 22 окт 2026 | 16:55
  • 732
  • 0
Рибакина продължава с победите в Китай

Рибакина продължава с победите в Китай

  • 22 окт 2026 | 16:35
  • 686
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

Страхотен Левски прати "синя" България в еуфория!

  • 23 окт 2026 | 00:03
  • 148763
  • 410
Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

Кошмар(ен) ЦСКА изпусна домакинското страшилище Нордселанд, голям гаф "спъна" "червените" за победа

  • 22 окт 2026 | 21:40
  • 232528
  • 498
Веласкес: Този мач показа колко сме израстнали

Веласкес: Този мач показа колко сме израстнали

  • 23 окт 2026 | 00:27
  • 5947
  • 10
Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

Гиздол посочи голямото предимство на Нордселанд и заяви: Не е лошо да вземеш точка като гост в Европа

  • 22 окт 2026 | 22:00
  • 32708
  • 27
Валентин Илиев разкри за отказ от БФС и заяви: Феновете ни изненадаха съперника

Валентин Илиев разкри за отказ от БФС и заяви: Феновете ни изненадаха съперника

  • 22 окт 2026 | 22:42
  • 10686
  • 25
Крайни резултати в Лига Европа

Крайни резултати в Лига Европа

  • 22 окт 2026 | 23:55
  • 19920
  • 0