Те знаят кой ще спечели Златната топка преди всички останали

Спечелването на „Златната топка“ означава много повече от това да отнесеш у дома уникално произведение на ювелирното изкуство. Но означава и да станеш притежател на изключителна ценност, изработена от най-старата къща за луксозни бижута в света. Така победителят не само получава признанието за най-добър футболист на планетата, но и се сдобива с бижу, създадено според най-изтънчените традиции на златарското майсторство.

"Франс Футбол" обяви номинираните за "Златната топка на всички времена", ясно е и кой води

Тази година пък "Франс Футбол" обяви номиниране за "Златната топка на всички времена". По-необичайното е, че гласуването струва 1 евро. На уебсайта на „Златната топка“ (Ballon d’Or), който е направен върху българските технологии Senteca, Fans United и Sportal.365, се пояснява: „Вашият принос от 1 евро ви осигурява емблематична снимка и достъп до нашата общност, както и ексклузивни предимства – включително възможността да гласувате за своя фаворит за „Златната топка“ на всички времена.“

Мадридският "Марка" прави репортаж за процеса на изработка и завършек на най-ценния индивидуален приз във футбола, фаворитите за който през този сезон са Ламин Ямал, Хари Кейн и Килиан Мбапе:

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: The Ballon d’Or winner will NOT know he has won the award until the envelope is opened LIVE on stage! In previous editions, the winner would secretly be fitted with a microphone just minutes before the announcement, giving away the fact that he was about to speak on stage. This tradition has now been REMOVED to ensure the winner finds out at the exact same moment as everyone else! — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 24, 2026

"Разположена на №9 на улица „Рю дьо ла Пе“ в Париж, в непосредствена близост до изключително луксозния площад „Вандом“, бижутерската къща Mellerio отговаря за изработването на най-ценния индивидуален трофей във футболния свят. Вместо кожа и шевове — месинг, огън и длето. Вместо логото на спортна марка — надпис: „Meilleur joueur du monde“ („Най-добрият футболист в света“).

Сто часа ръчен труд, необходими за изковаването на ключ към вечността. Тазгодишният трофей ще бъде 70-ата „Златна топка“, която излиза от работилницата на Mellerio, за да намери своя нов дом при най-добрия футболист в света.

И подобно на първото отличие, той ще бъде връчен в Англия.

Церемонията в „Лондон Паладиум“ ще отдаде почит на Стенли Матюс — най-добрия футболист за 1956 г. и първия носител на „Златната топка“. Тогава трофеят е бил значително по-малък от сегашния и е връчен на скромна церемония в кметството на Блекпул лично от Габриел Ано — журналистът, изиграл ключова роля в създаването на наградата.

CRISTIANO RONALDO IS LEADING 🇵🇹🏁 You can still vote for your B.O.A.T. and try to win 2 tickets to the 2027 ceremony! 🌕 Choose your BALLON D'OR OF ALL TIME among the players who have won the award multiple times. ✨ Take part now at ➡️ https://t.co/JAdFdjETfA #ballondor #boat — Ballon d'Or (@ballondor) October 20, 2026

Макар тазгодишното отличие да има същото място на произход, то се различава съществено от своя предшественик. И въпреки това, което някои може би си мислят, „не, топката не е изработена от масивно злато“. Това обяснява Лор-Изабел Мелерио, съпруга на Лоран Мелерио, представител на 14-тото поколение от фамилията. След смъртта на съпруга си тя поема управлението на бижутерската къща.

Заедно с майстора, който гравира името на победителя върху трофея, тя трябва да пази тайна, която France Football се стреми да запази до кулминацията на церемонията.

„Имам четири деца, които обожават футбола, така че съм подложена на огромен натиск... Но не! Това е въпрос на доверие към компанията. Пазя името на победителя в тайна“, признава тя пред FranceInfo.

Ръчен процес на изработка, който продължава шест месеца

OUR 2026 MEN'S BALLON D'OR NOMINEES! #ballondor https://t.co/GQFsH5u5lO — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Всичко започва с две месингови полусфери. С помощта на горелка и умелите ръце на майсторите постепенно се оформя сферичната форма, която всички познаваме.

„Металът се нагрява, докато придобие червеникав оттенък, подобен на цвета на зряла череша“, обяснява златарят Жан-Пиер Коте-Дюбрьой във видео, докато държи детайла в ръцете си.

За съединяването на двете полусфери се използва сребърен припой. След това заготовката се потапя в слаб киселинен разтвор, който отстранява остатъците от запояването. Финалните корекции се извършват с пила, преди бъдещият трофей да бъде внимателно полиран. С помощта на длето и чук се оформят характерните шевове на футболната топка.

След това изделието преминава през специална електрохимична обработка, при която посредством електрически ток върху повърхността му се нанася слой от чисто злато. Това придава окончателния блясък на трофея, преди той да бъде поставен върху основа от пирит, внимателно подбрана и оформена от специалистите на Mellerio.

Именно тази основа придава индивидуалност на всяка „Златна топка“.

„Основата от пирит е причината всяка година „Златната топка“ да има различно тегло и всеки трофей да бъде уникален.

Готовото отличие тежи приблизително между 10 и 12 килограма.

Who is currently LEADING the vote for the Ballon d’Or Of All Time? 🏆👀 One clear favorite is pulling ahead! Discover the latest standings and vote for your B.O.A.T. ➡️ https://t.co/PGyDqXOIwB #ballondor #BOAT https://t.co/7MIYcEDTNF — Ballon d'Or (@ballondor) October 20, 2026

Тъй като пиритните блокове се различават всяка година, няма две напълно еднакви „Златни топки“.

Всъщност, ако погледнем трофеите на Меси, ще видим, че всички основи са различни“, разкрива майсторът. „След това трофеят се предава на гравьора, който има късмета да научи името на победителя преди всички останали“, разказва Жан-Пиер Коте-Дюбрьой.

Но след гравирането на името на победителя, годината и логата на трофея и France Football остава още един последен трик.

Ако погледнем снимките на Айтана Бонмати или Усман Дембеле от миналогодишната церемония, ще забележим, че на мястото, където само няколко минути по-късно вече се вижда името на победителя, има малък допълнителен елемент.

Това е специална пластинка, която скрива най-строго пазената тайна във футбола. Тя прикрива гравираното име до момента, в който избраният футболист вземе трофея в ръцете си и стане собственик на произведение, достойно за крале и кралици.

В случая — за кралете и кралиците на футбола.

Пет века история и бижута за кралските дворове

Фамилията Мелерио напуска родния си дом в долината Виджецо в Северна Италия през 1515 г. и се установява в Париж. Около век след пристигането ѝ, както се разказва на официалния сайт на бижутерската къща, кралица Мария Медичи предоставя на семейството специални привилегии да упражнява професията си.

What happens if two players receive the same number of votes for the Ballon d'Or? 🤔 Who decides the winner in the event of a TIE? Here is the answer everyone was waiting for ➡️ https://t.co/kygwVylQeg #ballondor https://t.co/eEsPpqAMM2 — Ballon d'Or (@ballondor) October 19, 2026

Това е награда за ролята му в осуетяването на заговор срещу нейния малолетен син Луи XIII. Така започва дългата връзка на фамилията с властта във Франция. Отношенията стават още по-тесни по времето на Мария Антоанета, която е запленена от бижутата и малките декоративни фигурки, изработвани от ателието, известно тогава като Mellerio dits Meller.

Тези изделия често служат като подаръци за гостите, които кралицата приема във Версай. През 1815 г., след като семейството вече е изградило силни връзки с династията Бонапарт, Франсоа Мелерио открива своя магазин на улица „Рю дьо ла Пе“ — на същото място, където и днес минувачите могат да се възхищават на витрините му.

Клиентелата продължава да се разширява, а сред почитателите на бижутерската къща се нарежда и Еухения де Монтихо, съпруга на Наполеон III и императрица на Франция. Тези отношения, както и европейските революции от 1848 г., подтикват фамилията да отвори филиал в Мадрид.

Там майсторите изпълняват поръчки на испанската кралица Изабел II, включително прочутата тиара „Мелерио“, известна още като „Тиарата с раковините“. Тя е създадена като подарък за дъщерята на кралицата — Изабел де Бурбон, известна с прозвището Ла Чата, и до днес е част от бижутата на испанското кралско семейство.

През 2007 г. кралица София предоставя тиарата на тогавашната принцеса Летисия, която я носи по време на прием в рамките на официалното посещение на президента на Филипините в Испания.

От кралските бижута до Рафаел Надал и „Ролан Гарос“

Освен с висшето общество, Mellerio има и дългогодишна връзка със спорта, която е превърнала Рафаел Надал в един от най-големите „клиенти“ на бижутерската къща. Или по-точно — в един от най-големите ѝ символи.

Please welcome Kate Scott & Thierry Henry, our 2026 Ballon d’Or masters of ceremonies! We’re already looking forward to seeing them share the stage next Monday in London! 🌕 Find more here: https://t.co/ODxSNKeuDj #ballondor https://t.co/oOloDh2yT4 — Ballon d'Or (@ballondor) October 19, 2026

Освен „Златната топка“, която изработва от 1956 г., от ателието на Mellerio излиза и Купата на мускетарите — трофеят за шампиона при мъжете на „Ролан Гарос“, произвеждан там от 1981 г.

Същият трофей, който испанският тенисист е захапвал цели 14 пъти по време на знаменитите си празненства след спечелването на титлата. За разлика от носителите на „Златната топка“ обаче тенисистите нямат привилегията да отнесат подобно произведение на изкуството у дома.

Те могат да държат трофея само няколко часа и да се снимат с него на фона на Айфеловата кула, преди той да се завърне на обичайното си място — в кабинета на президента на Френската федерация по тенис.

Единственото изключение, както би могло да се очаква, е Рафаел Надал. След като през 2017 г. спечели „Ролан Гарос“ за десети път, организаторите решиха да го наградят със специално копие на трофея.

Така за първи път беше позволено Купата на мускетарите да напусне пределите на Париж.

Към престижния списък от притежатели на произведения на Mellerio, в който фигурират Рафаел Надал, Лионел Меси, Алексия Путеяс и императрица Жозефина, този понеделник ще се присъединят още две имена.

Двама нови победители ще станат собственици на бижута, създадени в работилница, която през вековете е изковавала произведения, превръщащи се в своеобразен билет към безсмъртието.

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