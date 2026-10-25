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Исак Хаджар: Щастлив съм, че успях да се преборя с трудностите

  • 25 окт 2026 | 01:28
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Исак Хаджар: Щастлив съм, че успях да се преборя с трудностите

Исак Хаджар заяви, че е щастлив от факта, че се е преборил с трудностите, които изпитваше в хода на свободните тренировки преди Гран При на САЩ, след като се класира трети в квалификацията на „Пистата на Америките“.

Пилотът на Ред Бул се оплакваше от поведението на своята кола в хода и на трите подготвителни сесии, като в последната от тях остана едва десети. Още от началото на квалификацията обаче той седеше видимо по-добре на трасето и това си пролича с класирането му на третата позиция.

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„Доволен съм от третото място. От началото на уикенда ми беше изключително трудно. Не успявах да намеря правилния баланс на колата. Имах огромни затруднения в последната свободна тренировка и дори не успях да направя обиколка с меките гуми, защото колата беше толкова трудна за управление.

„Искам да благодаря на целия отбор за усилената работа през целия уикенд. Бях доста строг с тях и искам да им се извиня за това. Радвам се на третото място, но имахме шанс да спечелим полпозишъна.

„В завои 13 и 15 имаше много, много силен попътен вятър, заради който загубих страшно много време в обиколката си. Затова съм малко разочарован, но същевременно съм щастлив, че успях да се преборя с трудностите и да стигна до третото място“, заяви пилотът на Ред Бул.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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