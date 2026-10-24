Алварес започна да вкарва и в Ла Лига, а Атлетико отново се залепи за Барса

Атлетико Мадрид записа измъчена победа над Депортиво Ла Коруня и се доближи на две точки от водача в Ла Лига Барселона преди утрешното Ел Класико. "Лос колчонерос" се наложиха над гостите от Галисия с 1:0, а попадението отбеляза Хулиан Алварес в 48-ата минута.
Аржентинският нападател се разписа във втори пореден мач, след като в средата на седмицата донесе равенството срещу Щутгарт в Шампионската лига. В първенството той страдаше от голова суша в продължение на осем месеца, но днес се оказа на точното място, за да засече перфектно ниско центриране на Алехандро Грималдо.
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