Верстапен разкри колко сериозни са проблемите с гръбнака му

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен разкри колко сериозни всъщност са проблемите, които той има с гръбначния си стълб.

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Нидерландецът заяви преди началото на уикенда в Съединените щати, че има проблеми с гръбнака, но не каза какви точно са те. Неговото изказване беше продиктувано от неравностите на „Пистата на Америките“, която е най-неравната в календара на световния шампионат.

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„Неравностите са много зле. Преди първи и 19-ти завой, аз се повдигам малко в седалката преди да стигна до завоите. Иначе е непоносимо.



„Преди време ми бяха направени скенери, защото краката ми ме притесняваха през последните години. Тогава нещата излязоха на бял свят. В определени дискове в долната част на гърба ми, няма останало нищо. Просто е сиво. А това са нещата, за които хората не говорят често“, заяви Верстапен пред Viaplay в хода на уикенда край Остин.

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Снимки: Gettyimages