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Верстапен разкри колко сериозни са проблемите с гръбнака му

  • 24 окт 2026 | 22:31
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Верстапен разкри колко сериозни са проблемите с гръбнака му

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен разкри колко сериозни всъщност са проблемите, които той има с гръбначния си стълб.

Люис Хамилтън поведе преди квалификацията в Остин
Люис Хамилтън поведе преди квалификацията в Остин

Нидерландецът заяви преди началото на уикенда в Съединените щати, че има проблеми с гръбнака, но не каза какви точно са те. Неговото изказване беше продиктувано от неравностите на „Пистата на Америките“, която е най-неравната в календара на световния шампионат.

Шефът на пистата в Остин отговори на критиките на Макс Верстапен
Шефът на пистата в Остин отговори на критиките на Макс Верстапен

„Неравностите са много зле. Преди първи и 19-ти завой, аз се повдигам малко в седалката преди да стигна до завоите. Иначе е непоносимо.

„Преди време ми бяха направени скенери, защото краката ми ме притесняваха през последните години. Тогава нещата излязоха на бял свят. В определени дискове в долната част на гърба ми, няма останало нищо. Просто е сиво. А това са нещата, за които хората не говорят често“, заяви Верстапен пред Viaplay в хода на уикенда край Остин.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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