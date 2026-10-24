207 анулирани обиколки вчера в Остин, как ще е днес?

По време на първите две свободни тренировки в Остин преди старта за Гран При на САЩ стюардите изтриха внушителните 207 времена на общо 23-ма пилоти заради неспазване на ограниченията на трасето.

В тренировъчните сесии подобни провинения нямат тежки последствия, тъй като състезателите тепърва търсят пределите на възможностите си и лимита на своите болиди, а санкцията се изчерпва единствено с анулиране на съответната обиколка.

Welcome to motorsport’s wild frontier. Dylan Gossett, take it away 🤠 #F1 https://t.co/1jqf4sFmAA — Formula 1 (@F1) October 22, 2026

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В квалификацията обаче подобна грешка може да доведе до ранно отпадане от сесията. В състезанието правилата са още по-строги: три прекрачвания на очертанията носят предупредителен черно-бял флаг, а четвъртото нарушение води до 5-секундно наказание към времето.

Макар общият брой нарушения в петък да е впечатляващ, той едва ли ще надмине хаоса от уикенда за Гран При на Австрия през 2023 година. Тогава бяха регистрирани над 1200 нарушения, което доведе до драстични размествания в крайното класиране след налагането на множество санкции.

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Начело по брой прегрешения в Остин се оказа Алекс Албън от тима на Уилямс, който зад волана на трудния за управление болид натрупа цели 21 нарушения. Непосредствено след него остана Ландо Норис, от чийто актив бяха заличени 18 обиколки.

На противоположния полюс се нареди Валтери Ботас, който допусна само едно неправомерно излизане от пистата и то във втората тренировка. Финландецът и Естебан Окон бяха единствените пилоти, взели участие и в двете сесии, които успяха да завършат поне една от тях без нито едно анулирано постижение.

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Как ще бъде днес? Особено като се има предвид, че в квалификацията такива грешки ще имат по-сериозни последствия.

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Снимки: Gettyimages