Люис Хамилтън поведе преди квалификацията в Остин

След като Шарл Леклер беше най-бърз и в двете петъчни тренировки преди Гран При на САЩ, неговият съотборник във Ферари Люис Хамилтън излезе начело в последния час за подготовка на „Пистата на Америките“ край Остин.
Най-успешният пилот на тексаското трасе не направи най-бързата обиколка в рамките на сесията, но беше авторът на най-бързата легална такава. Реално Леклер завъртя най-бързия тур, постигайки 1:35.810, но това постижение на монегаска беше изтрито заради излизане от пистата в десетия завой.
Така с 1:35.893 Хамилтън зае първото място, изпреварвайки с 0.168 секунди победителя от последните две състезания Макс Верстапен. След като загуби най-добрата си обиколка, Леклер остана трети с пасив от 0.234, като неговото най-добро легално време беше записано със средно твърдите сликове, а не с меките.
Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели също загуби най-добрия си резултат заради излизане от границите на трасето в деветия завой, което го остави четвърти на 0.303 зад Хамилтън. Най-бързата обиколка на италианецът щеше да го класира пред Верстапен с пасив от 0.123 спрямо Хамилтън.
Джордж Ръсел оформи челната петица, а зад него в топ 10 влязоха още Оскар Пиастри, Нико Хюлкенберг, Ландо Норис, Пиер Гасли и Исак Хаджар. Световният шампион Норис също беше сред пилотите, загубили най-добрата си обиколка, като тя щеше да класира британеца на между Антонели и Ръсел.
Уикендът за Гран При на САЩ, 18-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 0:00 часа българско време тази нощ с квалификацията на „Пистата на Америките“.
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages