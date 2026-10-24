Люис Хамилтън поведе преди квалификацията в Остин

След като Шарл Леклер беше най-бърз и в двете петъчни тренировки преди Гран При на САЩ, неговият съотборник във Ферари Люис Хамилтън излезе начело в последния час за подготовка на „Пистата на Америките“ край Остин.

Lewis Hamilton leads the way as FP3 concludes 😮‍💨💨 It's two Ferraris in the top three as we head into Qualifying next... 👀 #F1 #USGP https://t.co/QQKma76ItW — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Най-успешният пилот на тексаското трасе не направи най-бързата обиколка в рамките на сесията, но беше авторът на най-бързата легална такава. Реално Леклер завъртя най-бързия тур, постигайки 1:35.810, но това постижение на монегаска беше изтрито заради излизане от пистата в десетия завой.

Lewis Hamilton comes across a slowing Gabi Bortoleto on the racing line whilst braking for Turn 12 😳 #F1 #USGP https://t.co/NK9vNFuX2L — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Така с 1:35.893 Хамилтън зае първото място, изпреварвайки с 0.168 секунди победителя от последните две състезания Макс Верстапен. След като загуби най-добрата си обиколка, Леклер остана трети с пасив от 0.234, като неговото най-добро легално време беше записано със средно твърдите сликове, а не с меките.

Smokin' through Turn 15! 👀 Max locks up... and then puts his foot down! 😱💨 #F1 #USGP https://t.co/5doeNDm52z — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Лидерът в генералното класиране Андреа Кими Антонели също загуби най-добрия си резултат заради излизане от границите на трасето в деветия завой, което го остави четвърти на 0.303 зад Хамилтън. Най-бързата обиколка на италианецът щеше да го класира пред Верстапен с пасив от 0.123 спрямо Хамилтън.

📻 "You were doing so well..." says Bono 🥲 Kimi Antonelli's time is deleted for track limits at Turn 9 #F1 #USGP https://t.co/qLjh3iJWl8 — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

Джордж Ръсел оформи челната петица, а зад него в топ 10 влязоха още Оскар Пиастри, Нико Хюлкенберг, Ландо Норис, Пиер Гасли и Исак Хаджар. Световният шампион Норис също беше сред пилотите, загубили най-добрата си обиколка, като тя щеше да класира британеца на между Антонели и Ръсел.

Уикендът за Гран При на САЩ, 18-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 0:00 часа българско време тази нощ с квалификацията на „Пистата на Америките“.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1

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Снимки: Gettyimages