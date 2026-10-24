В Мерцедес са готови с решението за новото предно крило

Отборът на Мерцедес ще оборудва болидите на Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели с новото предно крило за финалните два дни от състезателния уикенд за Гран при на САЩ. Компонентът дебютира още в Сингапур, но тогава бе свален от колата на Антонели след само една тренировъчна сесия.

Макар че германският тим не е подготвил мащабни подобрения за надпреварата в Тексас, сравнително новият елемент ще се използва пълноценно. Първоначалното му оттегляне в Сингапур не бе продиктувано от проблеми с ефективността, а от факта, че екипът разполагаше с едва един наличен брой и предпочете да не рискува в състезателни условия.

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На пистата в Остин и двамата пилоти вече разполагат с новата спецификация. Тя е ключова част от развойния пакет, чието въвеждане стартира по-рано в Малайзия.

Уикендът се очертава изключително важен за "Сребърните стрели". Въпреки че обновената аеродинамика осигурява по-високо аеродинамично притискане, инженерите срещат трудности да извлекат постоянно темпо от болида и намирането на точните настройки остава сериозно предизвикателство.

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Именно с цел събиране на точни данни за сравнение, в Сингапур Антонели кара с новите компоненти, докато Ръсел се върна към по-старата конфигурация, което позволи на екипа да анализира детайлно поведението на болида.

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Младият италиански пилот изрази оптимизъм относно развитието на автомобила след направените анализи:

„След старта в Сингапур успяхме да разгледаме внимателно телеметрията и вече разбираме много по-добре изискванията на този пакет. Все още търсим идеалния работен прозорец на автомобила, но определено вървим напред“, сподели Антонели.

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Положителни признаци отчете и главният инженер на пистата Андрю Шовлин след свободните тренировки на американска земя:

„Проблемите с баланса намаляха, поведението на болида стана значително по-предвидимо, което веднага се отрази и в подобрение на времената за обиколка“, коментира Шовлин.

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Снимки: Gettyimages