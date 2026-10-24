Найден Найденов: Добър старт в първенството, но има още много какво да се желае

Локомотив Авиа надигра като домакин Монтана с 3:1 гейма, в мач от първи кръг на Winbet Супер Волей. Така пловдивчани отбелязаха успешен старт във волейболния елит и взеха три точки в актива си от корав съперник. Волейболнитопки

Старши треньорът на Локомотив Найден Найденов заяви за BGvolleyball.com след победата, че спрямо предишната седмица, когато загуби в три гейма от Левски на полуфинала на Суперкупата, тимът му е играл по-добре, но има още много какво да се желае.

Локомотив Авиа се справи с Монтана на старта на WINBET Супер Волей

„Една идея по-добре играхме спрямо миналата седмица. По-организирано и това си пролича. Определено бяхме се настроили, че мачът с Монтана няма да е лесен, както и че срещу нас стои нов отбор с големи възможности. Другото може би, което си оказа влияние е шамара, който изядохме от Левски. Донякъде ни помогна да разберем, че трябва да играем по-добре и по-организирано във всеки един елемент. Своя положителен ефект оказа и още една седмица работа. Времето се отрази положително като сработка и като организация на игра. Показахме едно добре представяне, но винаги може още повече.

Първенството тепърва започва, още всичко е в начална фаза. Нормално е победата срещу такъв сериозен противник да дава спокойствие и увереност, но смятам, че тепърва трябва да играем по-добре и по-добре. Като цяло победата над Монтана е много добър старт в шампионата. Едно начало, което да надграждаме, защото доста грешки имаше, въпреки успеха. Доволен не съм, но все пак е положително начало.

Следващата седмица за волейболистите на Локомотив Авиа предстои гостуване на Нефтохимик 2010 (Бургас). Найден Найденов коментира, че тимът му има тежко начало, но като цяло няма леко в шампионата, който се очертава като много равностоен.

"Имаме ударно начало на шампионата. Видяхме съперника на Купата, след това и в мача срещу Дея спорт. Имаме тежко начало в първенството. Но няма леко и така е по-добре, държиш кондиция. Шампионатът е равностоен и ще има много интересни мачове.“

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