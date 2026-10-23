Локомотив Авиа се справи с Монтана на старта на WINBET Супер Волей

Бронзовият медалист Локомотив Авиа (Пловдив) стартира новия сезон в WINBET Супер Волей с доста трудна победа. Момчетата на Найден Найденов се справиха като домакини на Монтана с 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:19) в един от най-интересните мачове от първия кръг на шампионата, игран тази вечер пред около 250 зрители в залата на ПУ "Паисий Хилендарски".

Във втория кръг Локомотив ще гостува на Нефтохимик 2010 (Бургас), а Монтана е домакин на Славия. И двете срещи са в петък (30 октомври).

Двубоят започна със серия от 5:1 точки за гостите, което накара старши треньора на Локомотив Найден Найденов да поиска прекъсване и след това "черно-белите" успяха да обърнат, като поддържаха крехък аванс в резултата. Монтана изравни при 19:19, но в решаващите моменти от гейма пловдивчани показаха по-голяма концентрация, за да го измъкнат с 25:20. Втората част имаше сходен развой. В нея двата тима вървяха равностойно и отново резултатът бе равен при 19:19, когато Локомотив взе три поредни разигравания и това се оказа ключово за изхода от гейма – 25:22 в полза на домакините.

Отборът на Монтана обаче не се пречупи и успя да намали изоставането си, след като в оспорваната трета част подобри представянето си на блокада и в защита и това позволи на възпитаниците на Даниел Пеев да наложат волята си с 25:21. Въпреки негативния развой в третия гейм волейболистите на Локомотив отново намериха верния ритъм в играта си в следващия, който се оказа и последен в мача. "Черно-белите" решиха всичко със серия от шест безответни точки след 13:12 и не изпуснаха инициативата до края, за да се поздравят с успеха след 25:19 и 3:1.

Най-полезни за Локомотив станаха Жулиен Георгиев (2 блока, 1 ас и 39% ефективност в атака - +10) и Розалин Пенчев (45% ефективност в атака и 22% позитивно посрещане - +5) с по 15 точки за победата. Георгиев бе обявен и за Играч на мача.

За тима на Монтана Николай Иванов реализира 14 точки (44% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - -1), а Тимофей Бенкович и Бруно Рубо завършиха с по 13 точки, но и това не помогна за успеха.

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - МОНТАНА 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:19)

ЛОКОМОТИВ АВИА: Добромир Димитров 5, Жулиен Георгиев 15, Розалин Пенчев 15, Тодор Димитров 11, Николай Къртев 10, Александър Николов 7 – Мартин Иванов-либеро (Мартин Мечкаров)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

МОНТАНА: Виктор Жеков 6, Жоао Лима 12, Тимофей Бенкович 13, Николай Иванов 14, Бруно Рубо 13, Костадин Козелов 6 – Калоян Ботев-либеро (Александър Митков 1, Николай Стефанов 1, Николай Захариев 1, Жан Петров-либеро)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

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