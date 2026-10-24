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Какво е това чудо? На този “терен” се игра мач от Трета лига на България (видео+снимки)

  • 24 окт 2026 | 15:09
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Какво е това чудо? На този “терен” се игра мач от Трета лига на България (видео+снимки)

Локомотив (Мездра) победи с 3:2 дублиращия тим на Спартак (Плевен) в мач от деветия кръг на Северозападната Трета лига и продължава да е без поражение в първенството след три успеха и четири равенства. Така домакините продължават задочната битка за върха с лидера Академик (Свищов).

Успехът обаче бе извоюван на меко казано безобразен терен. Трева почти липсва и не е ясно как е разрешено на него да се провеждат официални двубои. Кадрите бяха разпространени от домакините, които публикуваха видео със своите попадения.

А само допреди две години тревното покритие в Мездра бе отлично. Много от тимовете в efbet Лига не можеха да се похвалят с подобен терен, но сега ситуацията е направо плачевна.

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