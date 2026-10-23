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Официално: Индикар идва в Европа догодина на пистата в Барселона

  • 23 окт 2026 | 18:23
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Официално: Индикар идва в Европа догодина на пистата в Барселона

Американският шампионат обяви историческо допълнение към състезателния си календар за 2027 година. Престижните американски серии с едноместни болиди за първи път ще проведат официален старт на испанската писта „Барселона-Каталуня“.

Първата в историята Голяма награда на Барселона в Индикар е насрочена за неделя, 18 юли 2027 г., и ще бъде основният акцент във втория етап от календара. Събитието бележи не само дебют на сериите на испанска земя, но и емоционално завръщане пред родна публика за петкратния шампион Алекс Палоу, който се състезава за отбора на Чип Ганаси Рейсинг.

Барселона сменя Формула 1 с Индикар
Барселона сменя Формула 1 с Индикар

Многогодишният договор с пистата в Монтмело означава, че Индикар ще организира първото си състезание извън Северна Америка от 2013 година насам, когато Джеймс Хинчклиф спечели по улиците на Сао Пауло. Заедно с това шампионатът се завръща и на европейския континент за първи път след надпреварата на пистата в Асен, Нидерландия, през 2007 година.

Президентът и главен изпълнителен директор на Пенске Ентъртейнмънт Корп. Марк Майлс определи събитието като крайъгълен камък в развитието на шампионата.

Юки Цунода с първи тест в Индикар
Юки Цунода с първи тест в Индикар

„Това е исторически ден за нашия спорт. Изключително щастливи сме, че пренасяме нашата безкомпромисна директна надпревара в Европа и че можем да представим Индикар в родния град на Алекс Палоу. От години наблюдаваме забележителния му талант и знаем колко силно феновете му в Испания желаеха да го видят на живо. Нямаме търпение Индикар да дебютира на една от най-разпознаваемите писти в света на фона на невероятна и историческа дестинация като Барселона.“

Палу си осигури петата шампионска титла в Индикар през 2026 година. С това постижение той стана едва вторият пилот в историята на шампионата с четири поредни титли след Себастиен Бурде, който постигна този рекорд между 2004 и 2007 година. С пет трофея за шест сезона и 25 победи в кариерата си, испанецът дели 17-ото място във вечната ранглиста по победи. Повече титли от него имат единствено легендарните A.J. Фойт със седем и Скот Диксън с шест.

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Испанският пилот изрази огромната си радост от възможността да кара пред своите сънародници.

„Невероятно развълнуван съм, че ще бъда част от първото състезание на Индикар в Барселона. Това е изключителна възможност и за мен означава страшно много да карам у дома — трудно е дори да го опиша с думи. Сигурен съм, че публиката ще бъде очарована и ще сътворим страхотно шоу. Заедно с екипа на Чип Ганаси Рейсинг ще дадем всичко от себе си, за да спечелим трофея през юли.“

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Пистата „Барселона-Каталуня“, разположена в непосредствена близост до каталунската столица, приема събития от световен ранг като Формула 1 и MotoGP още от откриването си през 1991 година и се отличава с комбинация от високоскоростни завои и технични сектори.

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Снимки: Gettyimages

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