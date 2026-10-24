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Лиам Лоусън се притеснява от "лотарията" на първия завой в Остин

  • 24 окт 2026 | 04:26
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Пилотът на Рейсинг Булс Лиам Лоусън сравни откриващия завой на надпреварата за Гран При на САЩ с „лотария“, заради чести масови инциденти, които се случват в него.

Първият завой на „Пистата на Америките“ е много остър и когато колите са събрани на старта, това често води до контакти и инциденти. А в тези случаи има както губещи, така и късметлии, които успяват да спечелят множество позиции, възползвайки се от хаоса пред тях.

Шарл Леклер начело и във втората тренировка в Остин, Антонели излезе 2-ри
Шарл Леклер начело и във втората тренировка в Остин, Антонели излезе 2-ри

„Нямаш какво да направиш, често, това е лотария. Миналата година, мисля, че беше миналата, Юки (Цунода) изпревари половината колона, изкачи се от 16-то на 6-то място за един завой. Всички се блъснаха, а той просто оцеля и мина напред. Това е много труден завой. Той е сляп, защото е на изкачване, върхът му не се вижда, а и е много неравно“, коментира Лоусън относно рисковете в първия завой.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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