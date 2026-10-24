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Ейдриън Нюи отговори на критиките на Кристиан Хорнър за събитията от 2014 година

  • 24 окт 2026 | 00:03
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Ейдриън Нюи отговори на критиките на Кристиан Хорнър за събитията от 2014 година

Легендарният дизайнер Ейдриън Нюи даде своя отговор на твърденията на Кристиан Хорнър, че е бил готов да „напусне потъващия кораб“ в Ред Бул по време на трудния старт на турбохибридната ера през 2014 година. Инженерният гений подчерта, че неговото разочарование и болка са били породени от нежеланието на Рено да реши проблемите със своя двигател.

Коментарите на Хорнър бяха свързани с първия сезон след въвеждането на 6-цилиндровите хибридни агрегати, когато задвижващият блок на Рено отстъпваше сериозно на хегемона Мерцедес. Базираният в Милтън Кийнс отбор завърши втори при конструкторите с 405 точки – изоставане от почти 300 пункта зад доминиращите Сребърни стрели, като записа едва 3 победи срещу цели 16 за германския тим.

Оказа се, че Хорнър не е можел да разчита на Нюи
Оказа се, че Хорнър не е можел да разчита на Нюи

Нюи, който се присъедини към Астън Мартин, след като през 2025 година сложи край на дългия си престой в Ред Бул, представи своята гледна точка за онзи период и отхвърли тезата, че просто е търсил изход, въпреки силния интерес от страна на Ферари тогава.

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„Смятам, че през 2014 година, когато работиш като дизайнер на шасито, ако доставчикът на двигатели има слаба година, това се случва и трябва да го приемеш. Но ако производителят на задвижващия блок запише лош сезон и няма никакво намерение да се опита да реши проблема, тогава ситуацията става напълно различна и изключително мрачна.

„Точно пред такава ситуация бях изправен тогава. Както се оказа впоследствие, това отношение от страна на доставчика така и не се промени, докато не преминахме към Хонда през 2019 година. Можете да си представите моята болка и разочарование. Може би Кристиан не разбра напълно това, но аз водех разговори“, каза Нюи по време на пресконференцията за шефовете на отборите в хода на уикенда за Гран При на САЩ.

Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на САЩ във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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