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Оказа се, че Хорнър не е можел да разчита на Нюи

  • 26 сеп 2026 | 12:51
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Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър поде нова офанзива да се завърне във Формула 1, след като миналата година беше уволнен от тима.

Той се самопредложи на Ферари в интервю за вестник The Times, а откъс от книгата му Drive стана повод за ново внимание от страна на медиите - Хорнър критикува остро гения на Ред Бул Ейдриън Нюи и обяснява, че не е можел да разчита на него.

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Британецът се връща към периода, започнал през 2014 - веднага след края на доминацията на Ред Бул във Формула 1 и проблемите на тима с неконкурентния двигател на Рено и напускането на Себастиан Фетел, който малко след това премина във Ферари. Тогава Скудерията се опитва да привлече и Нюи в Маранело.

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„Аз подкрепях Нюи, стоях зад него и вярвах, че и той ме подкрепя и стои зад мен - е написал Хорнър. - Но при първите признаци за проблеми и трудности, Ейдриън искаше да напусне кораба. Това много ме натъжи. Вече не можех да разчитам на него. Нашето партньорство не беше толкова солидно, колкото преди вярвах, че е здрава връзката ни.“

Нюи остана в Ред Бул в хода на този тежък период за бившите шампиони, но партньорството му с тима приключи 10 години по-късно. През май 2024 от Ред Бул обявиха, че Нюи се оттегля от пряката си работа в отбора, а през септември същата година Астън Мартин обяви, че той отива при тях и в началото на 2025 Нюи напусна Ред Бул. Точно тази раздяла се смята за основната причина за изоставането на Ред Бул в последните години.

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Снимки: Gettyimages

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