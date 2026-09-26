Оказа се, че Хорнър не е можел да разчита на Нюи

Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър поде нова офанзива да се завърне във Формула 1, след като миналата година беше уволнен от тима.
Той се самопредложи на Ферари в интервю за вестник The Times, а откъс от книгата му Drive стана повод за ново внимание от страна на медиите - Хорнър критикува остро гения на Ред Бул Ейдриън Нюи и обяснява, че не е можел да разчита на него.
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Британецът се връща към периода, започнал през 2014 - веднага след края на доминацията на Ред Бул във Формула 1 и проблемите на тима с неконкурентния двигател на Рено и напускането на Себастиан Фетел, който малко след това премина във Ферари. Тогава Скудерията се опитва да привлече и Нюи в Маранело.
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„Аз подкрепях Нюи, стоях зад него и вярвах, че и той ме подкрепя и стои зад мен - е написал Хорнър. - Но при първите признаци за проблеми и трудности, Ейдриън искаше да напусне кораба. Това много ме натъжи. Вече не можех да разчитам на него. Нашето партньорство не беше толкова солидно, колкото преди вярвах, че е здрава връзката ни.“
Нюи остана в Ред Бул в хода на този тежък период за бившите шампиони, но партньорството му с тима приключи 10 години по-късно. През май 2024 от Ред Бул обявиха, че Нюи се оттегля от пряката си работа в отбора, а през септември същата година Астън Мартин обяви, че той отива при тях и в началото на 2025 Нюи напусна Ред Бул. Точно тази раздяла се смята за основната причина за изоставането на Ред Бул в последните години.
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Снимки: Gettyimages