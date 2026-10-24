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Марк Маркес: Хорхе беше по-бърз от мен и заслужаваше победата, но...

  • 24 окт 2026 | 08:10
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Марк Маркес: Хорхе беше по-бърз от мен и заслужаваше победата, но...

Марк Маркес спечели спринта на „Филип Айлънд“, но след финала му призна, че не е бил най-бързият пилот на австралийското трасе.

По думите на състезателя на Дукати, неговият съперник за титлата Хорхе Мартин е разполагал с по-висока скорост и той е карал по-скоро дефанзивно. В крайна сметка това сработи и донесе успеха на Маркес, докато Мартин не завърши, след като падна с много висока скорост малко след средата на дистанцията.

Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч
Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч

„Беше оспорвана битка. Разбира се, дадох всичко от себе си, бях агресивен. Той беше по-бърз от мен, но аз просто се защитавах по възможно най-добрия начин, направихме хубави изпреварвания. И двамата карахме на лимита, и двамата заслужавахме победата, защото натискаме здраво, но в състезанията е така. Днес нещата се развиха в моя полза, но битката е дълга. Запазваме спокойствие и продължаваме“, заяви световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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