Марк Маркес: Хорхе беше по-бърз от мен и заслужаваше победата, но...

Марк Маркес спечели спринта на „Филип Айлънд“, но след финала му призна, че не е бил най-бързият пилот на австралийското трасе.

A stunning hammerblow by @marcmarquez93 🥇 Today is MASSIVE for the 93 🔥 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/aIYRRrJ0H1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026

По думите на състезателя на Дукати, неговият съперник за титлата Хорхе Мартин е разполагал с по-висока скорост и той е карал по-скоро дефанзивно. В крайна сметка това сработи и донесе успеха на Маркес, докато Мартин не завърши, след като падна с много висока скорост малко след средата на дистанцията.

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„Беше оспорвана битка. Разбира се, дадох всичко от себе си, бях агресивен. Той беше по-бърз от мен, но аз просто се защитавах по възможно най-добрия начин, направихме хубави изпреварвания. И двамата карахме на лимита, и двамата заслужавахме победата, защото натискаме здраво, но в състезанията е така. Днес нещата се развиха в моя полза, но битката е дълга. Запазваме спокойствие и продължаваме“, заяви световният шампион.

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Снимки: Gettyimages