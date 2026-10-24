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Алекс Маркес: Утре ще е дълго състезание в мокри условия

  • 24 окт 2026 | 08:04
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Алекс Маркес: Утре ще е дълго състезание в мокри условия

Алекс Маркес завърши на втората позиция в спринта на пистата „Филип Айлънд“ в Австралия, а след финала му пилотът на Грезини Дукати определи надпреварата като „драматична“.

Това определение се дължи на битката между брат му Марк и Хорхе Мартин за първото място, която включваше няколко размени на позиции. В крайна сметка Марк спечели, а Мартин падна и по този начин загуби лидерството в генералното класиране преди утрешното дълго състезание, което се очаква да бъде на доста мокра писта.

Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч
Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч

„Доста драматичен спринт! Аз имах най-добрата позиция да наблюдавам битката между Марк и Хорхе, бях точно зад тях. В началото опитах да атакувам, защото мислех, че разполагам с нещо повече от тях, но след това Хорхе бързо ме контрира, което е нормално за него.

„Впоследствие загубих време в битката с Педро, което им позволи да се откъснат и беше трудно да се върна след това. Беше на ръба, но съм доволен от това второ място. Утре ще бъде много дълго състезание в мокри условия“, каза по-малкият от братята Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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