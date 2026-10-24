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Фабио Ди Джанантонио след подиума в спринта: Това място е магическо!

  • 24 окт 2026 | 07:59
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Фабио Ди Джанантонио след подиума в спринта: Това място е магическо!

Фабио Ди Джанантонио завърши трети в спринтовата надпревара на пистата „Филип Айлънд“, която приема за последен път Гран При на Австралия в MotoGP преди състезанието да се премести в Аделаида догодина.

След финала на спринта пилотът на VR46 Дукати не скри своите сантименти към трасето, което се намира южно от Мелбърн. Той го определи като „магическо“ и каза, че всяка година се опитва да надскача себе си на него.

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„Това място е магическо! Наистина го обичам, то има специално място в сърцето ми. Хората, които идват да се насладят на Острова, просто е невероятно. Всеки път, когато идвам тук, опитвам да дам нещо повече от себе си. Подиумът винаги е важен, но мисля, че тук, той е още по-важен. Насладих се на състезанието, направих добро състезание, много съм доволен, опитваме се да направим добро шоу за всички тези фенове“, каза Ди Джанантонио.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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