Фабио Ди Джанантонио след подиума в спринта: Това място е магическо!

Фабио Ди Джанантонио завърши трети в спринтовата надпревара на пистата „Филип Айлънд“, която приема за последен път Гран При на Австралия в MotoGP преди състезанието да се премести в Аделаида догодина.
След финала на спринта пилотът на VR46 Дукати не скри своите сантименти към трасето, което се намира южно от Мелбърн. Той го определи като „магическо“ и каза, че всяка година се опитва да надскача себе си на него.
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„Това място е магическо! Наистина го обичам, то има специално място в сърцето ми. Хората, които идват да се насладят на Острова, просто е невероятно. Всеки път, когато идвам тук, опитвам да дам нещо повече от себе си. Подиумът винаги е важен, но мисля, че тук, той е още по-важен. Насладих се на състезанието, направих добро състезание, много съм доволен, опитваме се да направим добро шоу за всички тези фенове“, каза Ди Джанантонио.
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Снимки: Gettyimages