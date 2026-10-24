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Хорхе Мартин с контузия, пропуска Гран При на Австралия

  • 24 окт 2026 | 09:09
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Хорхе Мартин с контузия, пропуска Гран При на Австралия

Хорхе Мартин е получил контузия в дясната си китка при падането си с малко над 200 км/ч по време на спринта на „Филип Айлънд“ и няма да може да участва в утрешната Гран При на Австралия в MotoGP.

Мартинатора се движеше на втората позиция зад Марк Маркес, когато загуби сцепление в предната гума на своя мотор в много бързия осми завой в осмата обиколка. Това доведе до падане, а инерцията на испанеца го отведе в зоната за сигурност, където той направи няколко премятания в зоната за сигурност.

Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч
Спринтов триумф за Марк Маркес в Австралия, Мартин падна с над 200 км/ч

Мартин беше изнесен на носилка, след което беше откаран в медицинския център на пистата. Там са му направени прегледи, които са установили, че той има фрактура на дясната китка и съответно медиците са му забранили да участва в утрешното дълго състезание в Австралия.

Тепърва предстои да видим колко дълго ще отсъства Мартинатора, но лошата новина за него е, че уикендът на „Филип Айлънд“ е само началото на серия от три последователни кръга, включваща още надпреварите в Малайзия и Катар. Този развой на събитията може да сложи край на иначе много вълнуващата битка за титлата в MotoGP през 2026 година. В момента Маркес води в нея с аванс от 10 точки пред Мартин, а третият Марко Бедзеки изостава с цели 50 пункта от лидера.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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