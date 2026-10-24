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Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

  • 24 окт 2026 | 07:15
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Ще продължи ли възходът на Локо (София) и срещу Ботев (Враца)?

Локомотив (София) и Ботев (Враца) се изправят един срещу друг в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадиона в столичния квартал "Надежда" е от 16:30 часа и ще бъде ръководен от Радослав Гидженов.

И двата отбора се намират в долната част на класирането. Домакините заемат 12-ата позиция с актив от 8 точки, докато тимът на Тодор Симов има една повече и към момента е девети в подреждането.

"Железничарите" са в подем, записвайки два успеха и едно равенство в последните си три срещи. Преди седмица момчетата на Любослав Пенев елиминираха Вихрен за Купата на България след обрат в Сандански.

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Врачани пък се справиха с Фратрия по пътя към 1/8-финалите в надпреварата, но преди това бяха допуснали две поредни поражения. Сега Ботев ще направи всичко възможно да се завърне на победния път и в шампионата. Това обаче ще се случи без контузения нападател Преслав Боруков. Добрата новина за врачани е, че всички други футболисти са на разположение на своя наставник за важния сблъсък.

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В лагера на "червено-черните" няма сериозни кадрови проблеми, което ще позволи на Ел Голеадор да заложи на оптимален състав в търсене на нов позитивен резултат.

Локомотив (София) - Ботев (Враца)

Начало: 16:30 часа
Съдия: Радослав Гидженов
Стадион: "Локомотив", София

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