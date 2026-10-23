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Супер Аспарух Аспарухов с 23 точки, Шлепск с втора поредна загуба в Полша

  • 23 окт 2026 | 23:01
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Супер Аспарух Аспарухов с 23 точки, Шлепск с втора поредна загуба в Полша

Националът Аспарух Аспарухов и неговият Шлепск Малов (Сувалки) допуснаха втора поредна много драматична загуба в полската Таурон лига. Аспарухов и съотборниците му отстъпиха у дома на ГКС (Катовице) с 2:3 (22:25, 25:16, 23:25, 25:22, 11:15) в среща от втория кръг на шампионата, играна тази вечер пред около 1500 зрители.

По този начин Шлепск е на 10-о място във временното класиране без победа до момента, но с две спечелени точки. В следващия 3-и кръг Аспарухов и компания са отново домакини, но на НЕОНЕТ Норвид (Ченстохова). Мачът е в петък (30 октомври) от 21,30 часа българско време.

Аспарух Аспарухов с 16 точки, Шлепск загуби с тайбрек от Ястжембие Барком
Аспарух Аспарухов с 16 точки, Шлепск загуби с тайбрек от Ястжембие Барком

Аспарух Аспарухов изигра много силен мач за Шлепск и стана втори по резултатност с 23 точки (5 блока!, 1 ас, 44% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +13). Аспарухов регистрира и най-бързия изпълнен сервис в мача - 109 км/ч.

Над всички за домакините отново бе Бартош Филипяк със страхотните 30 точки (3 блока, 1 ас и 57% ефективност в атака - +19), но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.

За гостите от Катовице Михал Суперлак реализира 23 точки (48% ефективност в атака - +12) и бе обявен за MVP на мача. Якуб Шиманси добави още 17 точки (1 ас, 47% ефективност в атака и 26% позитивно посрещане - +11) за победата.

ШЛЕПСК МАЛОВ (СУВАЛКИ) – ГКС (КАТОВИЦЕ) 2:3 (22:25, 25:16, 23:25, 25:22, 11:15)

ШЛЕПСК: Анхел Тринидад де Аро 4, Бартош Филипяк 30, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 23, Игнасио Луенгас 4, Ян Новаковски 7, Лукаш Усович 1 - Максимилиан Граниечни-либеро (Максимилиан Лисон 1, Карол Янкиевич, Марсел Хенджелевски 2, Павел Петрашко 10)

Старши треньор: ПЬОТЪР ГРАБАН

ГКС КАТОВИЦЕ: Алекса Батак 2, Михал Суперлак 23, Якуб Шимански 17, Войчех Ференс 7, Бартломией Крулички 6, Матю Кнайг 13 - Шимон Грегорович-либеро (Дамян Домагала, Гонсало Кирога 1, Гжегож Паяк)

Старши треньор: ЕМИЛ СИЕВОРЕК.

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