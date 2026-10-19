Аспарух Аспарухов с 16 точки, Шлепск загуби с тайбрек от Ястжембие Барком

Разочароващо начало на сезона в зала „Сувалки Арена“.

Отборът на Шлепск Малов Сувалки, за който играе националът Аспарух Аспарухов, загуби с 2:3 (23:25, 19:25, 25:22, 25:18, 10:15) от Ястжембие Барком в първия кръг на полската Таурон Лига.

Въпреки че отборът от Сувалки изоставаше с 0:2 гейма, играчите успяха да се върнат в мача и да спечелят първата си точка за сезона. Войчех Дудзик, централен блокировач на Ястжембие Барком, бе определен за най-полезен играч (MVP) на срещата. Двубоят започна в полза на гостите.

Ястжембие взе инициативата още от първите разигравания, като водеше при техническите прекъсвания съответно с 8:5, 16:13 и 21:16. Към края на гейма Шлепск Малов Сувалки намали изоставането си до две точки – подпомогнат от девет непредизвикани грешки на съперника – но гостите удържаха преднината си и спечелиха с 25:23.

Във втория гейм тимът от Сувалки водеше с 8:7 при първото техническо прекъсване и остана близо до съперника при 14:16. Малко след това обаче Ястжембие се откъсна с 21:15; в този период гостите поддържаха 67% ефективност в атака и уверено затвориха гейма при 25:19. Повратна точка настъпи с промените в състава.

От третия гейм нататък Игнасио Луенгас и Павел Пиетрашко се включиха в титулярната седморка на Шлепск Малов Сувалки, а играта на домакините стана значително по-стабилна. Либерото на отбора Бартош Марянски също допринесе сериозно след влизането си в игра. Третият гейм дълго време премина в оспорвана борба; След като изоставаха със 7:8, отборът от Сувалки поведе с 16:14 и задържа преднината си до края. Блокадата им беше особено ефективна, носейки четири точки в този гейм, който Шлепск Малов Сувалки спечели с 25:22.

В четвъртия гейм домакините доминираха от началото до края, повеждайки с 8:3, 16:10 и 21:15. Те атакуваха с 59% успеваемост, докато съперниците им допуснаха единадесет грешки само в тази част. Резултатът 25:18 доведе до тайбрек.

Гостите започнаха по-добре решителния гейм, повеждайки с 5:3 и достигайки до смяната на полетата при 10:5. Домакините изпитаха сериозни затруднения при посрещането в този гейм – отчетоха едва 23% положително посрещане, без нито едно „перфектно“ отиграване и с три директни грешки. Барком Лвов добави три аса от начален удар, поддържаше комфортна преднина и спечели гейма с 15:10.

Изходът от двубоя до голяма степен бе решен от началния удар и контраатаката. Гостите реализираха 11 точки от сервис, в сравнение с едва 5 за отбора, воден от Пьотър Грабан.

При контраатаките (атаки след защита) гостите постигнаха 53% успеваемост, докато домакините записаха 40%. Тимът от Сувалки обаче спечели битката на мрежата, превъзхождайки съперника по брой блокове – 13 срещу 10. През целия мач те поддържаха 46% успеваемост в атака, докато съперниците им постигнаха 50%.

Бартош Филипяк бе най-резултатният играч за „Шлепск Малов Сувалки“ с 20 точки: 16 от атака (47% успеваемост), 3 от блокада и 1 от начален удар. Аспарух Аспарухов добави 16 точки, реализирайки 13 от своите 23 опита за атака (57%) и записвайки два аса; той също така пое най-голям брой топки при посрещането в отбора (28).

Лукаш Усович допринесе с 10 точки, включително 4 блокади. За гостите се отличи Адам Лоренц с 24 точки – 19 от атака, 4 от блокада и 1 от начален удар, докато Лоренцо Поуп и Бартош Фирщ отбелязаха по 19 точки.

Войчех Дудзик също имаше значителен принос, реализирайки пет аса. Следващият мач в „Сувалки Арена“ ще се състои този петък, 23 октомври.

„Бело-сините“ ще се изправят срещу ГКС Катовице, които в първия кръг постигнаха изненадващо убедителна победа с 3:0 гейма над „Алурон CMC Варта Заверче“.

Двубоят е насрочен за 17:30 ч. в спортно-развлекателната зала „Сувалки Арена“.

ШЛЕПСК МАЛОВ СУВАЛКИ - ЯСТШЕМБЕ БАРКОМ 2:3 (23:25, 19:25, 25:22, 25:18, 10:15)

ШЛЕПСК МАЛОВ СУВАЛКИ: Бартош Филипяк 20, АСПАРУХ АСПАРУХОВ 20, Лукаш Усович 10, Игнасио Луенгас 7, Мориц Райхерт 5, Павел Петрашко 8 - Бартош Мариански-либеро (Анхел Тринидад де Аро 1, Марцел Хендзелевски 2, Максимилиан Гранечни-либеро).

Старши треньор: ПЬОТР ГРАБАН

ЯСТШЕМБЕ БАРКОМ: Адам Лоренц 24, Лоренцо Поуп 19, Бартош Фиршт 19, Войчех Дуджик 11, Андрей Рогожин 5, Броуди Хофър 1 - Камил Шимура-либеро (Владислав Шчуров 1, Бартломей Потрикус 1, Ярослав Пампушко-либеро)

Старши треньор: АНДЖЕЙ КОВАЛ.

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