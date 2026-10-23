Инвестиционна група купува сериозен дял от акциите на Валенсия

Инвестиционна група ще купи голям дял от акциите на Валенсия, съобщават от испанския клуб. Групата, подкрепена от съоснователите Джордж Робъртс и Хенри Кравис, ще придобие 42 процента от “прилепите”, като това ще даде им стойност на от най-малко 1,25 милиарда евро.

“Пичуайз Холдинг”, консорциум от частни семейни офиси и дългосрочни институционални инвеститори, водени от спортните ръководители Ан Родригес и Кори Уулфолк, ще закупи акции от мажоритарния собственик на Валенсия “Меритън Холдингс”, се казва в съобщението на клуба.

Kiat Lim and Pitchwise Holdings form new ownership partnership in Valencia CF Valencia CF today announces a new chapter in its history. 🔗 https://t.co/XKmeHGaDi7 https://t.co/jGNcPwIH4z — Valencia CF (@valenciacf_en) October 23, 2026

Директните инвестции в отбора в момента ще бъдат на стойност от 100 милиона евро, а сделката е предмет на обичайните условия за приключване, включително и регулаторни одобрения. Меритън за момента ще запази мажоритарния си дял акции във Валенсия, а Киат Лим ще остане президент на клуба.

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