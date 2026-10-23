Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Валенсия

Инвестиционна група купува сериозен дял от акциите на Валенсия

  • 23 окт 2026 | 22:18
  • 454
  • 0
Инвестиционна група купува сериозен дял от акциите на Валенсия

Инвестиционна група ще купи голям дял от акциите на Валенсия, съобщават от испанския клуб. Групата, подкрепена от съоснователите Джордж Робъртс и Хенри Кравис, ще придобие 42 процента от “прилепите”, като това ще даде им стойност на от най-малко 1,25 милиарда евро.

“Пичуайз Холдинг”, консорциум от частни семейни офиси и дългосрочни институционални инвеститори, водени от спортните ръководители Ан Родригес и Кори Уулфолк, ще закупи акции от мажоритарния собственик на Валенсия “Меритън Холдингс”, се казва в съобщението на клуба.

Директните инвестции в отбора в момента ще бъдат на стойност от 100 милиона евро, а сделката е предмет на обичайните условия за приключване, включително и регулаторни одобрения. Меритън за момента ще запази мажоритарния си дял акции във Валенсия, а Киат Лим ще остане президент на клуба.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

  • 23 окт 2026 | 20:50
  • 3473
  • 2
Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена

Стана ясно кога точно Роналдиньо ще се завърне на терена

  • 23 окт 2026 | 20:23
  • 4052
  • 1
Компани е в болница заради припадък след тренировка на Байерн

Компани е в болница заради припадък след тренировка на Байерн

  • 23 окт 2026 | 19:32
  • 8570
  • 117
Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

  • 23 окт 2026 | 18:50
  • 11187
  • 23
Де Дзерби: Лошата статистика на Тотнъм срещу Челси е отлична мотивация

Де Дзерби: Лошата статистика на Тотнъм срещу Челси е отлична мотивация

  • 23 окт 2026 | 18:11
  • 890
  • 0
Андре Онана се размина без наранявания след верижна катастрофа в Турция

Андре Онана се размина без наранявания след верижна катастрофа в Турция

  • 23 окт 2026 | 18:08
  • 1221
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

ЦСКА 1948 се разправи с беззъб Ботев (Пд)

  • 23 окт 2026 | 20:52
  • 17498
  • 62
Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

Георги Костадинов: Искаме да си заслужим уважението на отборите в Европа

  • 23 окт 2026 | 16:38
  • 12382
  • 74
"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

"Анализът на Нико Петров": Веласкес е Бог

  • 23 окт 2026 | 14:30
  • 15857
  • 83
Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

Ранен удар на Марек и отговор на Йорданов донесоха реми в Сандански

  • 23 окт 2026 | 17:22
  • 10092
  • 8
Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

Ал-Насър продължи с победите, а Роналдо добави още един гол

  • 23 окт 2026 | 18:50
  • 11187
  • 23
Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

Първото докосване на Бербатов е най-доброто в историята, смятат Гари Невил и негови колеги

  • 23 окт 2026 | 20:50
  • 3473
  • 2