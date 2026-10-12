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Валенсия пак се издъни, но поне се оттласна от дъното

  • 12 окт 2026 | 00:03
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Валенсия пак се издъни, но поне се оттласна от дъното

Отборът на Валенсия направи поредното си вяло представяне този сезон в Ла Лига и стигна само до равенство 2:2 при гостуването на новака в испанския елит Расинг Сантандер. Така "прилепите" останаха в зоната на изпадащите с едва една победа, но поне точката ги отскубна от последното място, където падна друг от новаците Малага, който пък взе равенство от Еспаньол в петък.

От своя страна пък Расинг Сантандер, който през миналата кампания създаде главоболия на Барселона в Купата на Краля, продължава да е над чертата и има три точки аванс пред първия в "опасната зона" Леванте.

Новаците дори трябва да съжаляват, че не взеха пълния комплект от точки, тъй като допуснаха ранно попадение във втората минута, реализирано от Даниел Раба, но след това стигнаха до пълен обрат след головете на Ясир Забири и Иван Мартин в 32-рата и 47-ата минути.

В 65-ата минута обаче Давид Оторби изравни, а след това нови голове така и не паднаха и съперниците разделиха точките.

В следващия кръг Валенсия ще бъде домакин на Атлетик Билбао, като двубоят е на 17 октомври (събота) от 22:00 часа българско време. Ден по-късно пък на 18 октомври (неделя) от 15:00 часа Расинг Сантандер ще има визита на Осасуна.

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