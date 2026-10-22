Лионел Меси се завърна триумфално в Испания, за да получи престижна награда

Единадесет месеца след своята тайна визита на „Камп Ноу“, Лионел Меси отново стъпи на испанска земя, но този път в центъра на общественото внимание. Аржентинската футболна легенда пристигна в Овиедо за официално 48-часово посещение, по време на което ще бъде отличен с престижната награда „Принцеса на Астурия“ за спорт за 2026 година в присъствието на кралското семейство и престолонаследничката принцеса Леонор.

Настоящата визита е в пълен контраст с последното му идване в страната през ноември 2025 година. Тогава, по време на лагер на националния отбор на Аржентина в Аликанте преди приятелска среща в Ангола, Меси използва момента да посети ремонтиращия се стадион на Барселона без предварително уведомление. Това бе първото му завръщане на клубния стадион след раздялата през 2021 година, след което той сподели емоционално послание в социалните мрежи: „Снощи се върнах на място, което ми липсва с цялата ми душа“.

Този път поводът за пътуването е официалното признание на неговите забележителни спортни постижения и активна благотворителна дейност. Журито присъди отличието на Меси заради изключителния му талант, бляскавата кариера и ангажираността му с каузи за подобряване на образованието и здравеопазването на деца в неравностойно положение. От фондацията определиха аржентинеца като най-успешния футболист в историята със спечелените от него 47 трофея.

Наградата включва пластика на Жоан Миро, почетна диплома, значка и парична премия от 50 000 евро. Кандидатурата бе издигната от Давид Гонсалес, президент на триатлон клуб към Университета в Овиедо. При обявяването на приза Меси заяви: „Испания и Каталуня са неразделна част от моя живот“.

Интересът към пристигането на световния шампион в Астурия е огромен. Всички 4700 пропуска за специалната среща с ученици и студенти бяха изчерпани само за 13 минути, като в платформата за резервации едновременно са чакали над 16 200 потребители.

Професионалните ангажименти не оставят време за продължителни празненства на аржентинеца. Меси се намира в отлична форма и оглавява голмайсторската листа на шампионата в САЩ с 25 попадения в 27 срещи, а неговият клуб Интер Маями заема второ място в Източната конференция и преследва нова титла. Поради тази причина броени часове след като вдигне трофея в Овиедо, нападателят отново ще се качи на самолета за важния мач отвъд Океана.

‼️🇦🇷🇪🇸 Lionel Messi CENARÁ mañana con LOS REYES DE ESPAÑA y el resto de los galardonados al Premio Princesa de Asturias 2026. https://t.co/vPZ8192jwX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 21, 2026

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