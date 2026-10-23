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Георги Русев: Имахме късмет да си вкараме положенията

  • 23 окт 2026 | 21:10
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Звездата на ЦСКА 1948Георги Русев похвали съотборниците си след категоричния успех с 4:0 над Ботев (Пловдив).

„Искам да изкажа моите съболезнования за нашия треньор и за г-н Филипов. Дали са много на българския футбол. Една изразителна победа за нас, но резултатът не отразява всичко. Ботев е добър отбор с добър треньор и добри индивидуалности. За наш късмет успяхме да вкараме голове. Искахме да пресираме, получаваше ни се пресата. Треньорският щаб беше анализирал Ботев много добре. Успяхме да се справим добре. Съумяваме да вкарваме от статични положения, което е много важно в сегашния футбол. Надявам се, ако получа отново шанс за националния отбор“.

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