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Марица без проблеми срещу Марица 2022

  • 23 окт 2026 | 20:22
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Марица (Пловдив) спечели своебразното пловдивско дерби с втория си тим Марица 2022, надигравайки с 3:0 (25:17, 25:14, 25:14) в среща от втория кръг на женската Demax+ Суперлига. Срещата се изигра в зала "Строител".

Така Марица записа втора поредна победа в шампионата, като в следващия си мач ще трябва да изиграят своя реванш от квалификациите на Шампионската лига срещу Херцег Нови, който е в сряда (28 октомври) от 18,30 часа в зала "Колодрума".

Марица стартира с лесна победа в квалификациите на ШЛ
Марица стартира с лесна победа в квалификациите на ШЛ

Шампионките успяха да наложат волята си още от първите минути на срещата, макар че се опитаха да им се противопоставят. Първата част започна сравнително равностойно до 9:7 за 12-кратните шампионки на България, след което разликата набъбна до 19:12, за да може геймът да бъде затворен с 25:17.

През втората част Марица 2022 се задържа по-дълго време близко в резултата, като в средата на гейма пасивът им бе само от два пункта — 14:12. От този момент нататък обаче Марица даде само още две точки на своите съпернички, за да затворят частта с 25:14. В третия гейм мачът се доиграваше, като шампионките водеха в резултата от началото до края, за да затворят гейма, а с това и мача при 25:14.

За "жълто-сините" най-резултатна беше Катерина Попова с 16 точки, а 15 добави Елисавета Сариева. За Марица 2022 пък най-резултатна бе Дарина Иванова с 8 пункта.

МАРИЦА (ПЛОВДИВ) - МАРИЦА 2022 (ПЛОВДИВ) 3:0 (25:17, 25:14, 25:14)

МАРИЦА: Александра Китипова 4, Катерина Попова 16, Сияна Гендузова 6, Диана Борисова 5, Елизавета Сариева 15, Кая Николова 4 – Жана Тодорова-либеро (Мария-Магдалена Недялкова-либеро, Ана Пейичич 5, Маргарита Гунчева, Цветелина Велчева, Вяра Иванова 2, Цветелина Петрова 3)

Старши треньор: КРИСТИЯН ИЛИЕВ

МАРИЦА 2022: Ана-Мария Чомакова 3, Мария Атанасова 1, Кристияна Иванова 3, Дарина Иванова 8, Виктория Трифонова 3, Петя Русинова 6 – Йоана Налбантова-либеро (Нанси Панкова-либеро, Вяра Илиева, Катерина Костова 1, Деница Чиширова 3, Елия Кънева, Ивайла Петрова, Александра Славова).

Старши треньор: ДИАН БОЮКЛИЕВ.

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