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Марица стартира с лесна победа в квалификациите на ШЛ

  • 21 окт 2026 | 21:47
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Българският първенец Марица (Пловдив) стартира с лесна победа тазгодишното си участие в най-силния европейски клубен турнир - Шампионската лига за жени. Маричанки се наложиха категорично като гости на черногорския ОК Херцег Нови с 3:0 (25:13, 25:23, 25:20) в първия мач помежду им от втория квалификационен кръг на турнира, игран тази вечер в залата на спортния център "Идало".

Срещата-реванш между двата тима е следващата сряда (28 октомври) от 18,30 часа в зала "Колодрума" в Пловдив. Марица се нуждае само от два спечелени гейма, за да продължи напред към третия квалификационен кръг.

Реално интрига в двубоя липсваше, като единствените по-равностойни моменти бяха във втория гейм от мача, когато пловдивчанки позагубиха концентрация и трябваше да обръщат частта. Иначе в първия гейм на мача маричанки отнесоха своите съпернички с 25:13, като доминираха от началото до края на частта по-категоричен начин.

Вторият гейм беше доста по-завързан, като домакините успяха да стигнат до преднина от 14:8, но "жълто-сините" не се предадоха и с впечатляващ обрат затвориха частта с 25:23. Третата част отново мина под тоталната диктовка на състезателките от Марица, които доминираха от първата точка и след 25:20 затвориха гейма, а с това и мача.

Най-полезна за Марица стана сръбкинята Ана Пейичич с 15 точки (5 блока!, 1 ас и 39% ефективност в атака - +11) и заслужено бе обявена за MVP на мача. Александра Китипова добави още 11 точки (1 блок, 1 ас, 35% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +3) за победата.

За тима на Херцег Нови кубинката Даями Санчес Савон реализира 11 точки (34% ефективност в атака - +5), а българката Ралица Василева-Джокович и Оксана Якушина завършиха с по скромните 5 точки.

ОК (ХЕРЦЕГ НОВИ, ЧЕРНА ГОРА) - МАРИЦА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) 0:3 (13:25, 23:25, 20:25)

ХЕРЦЕГ НОВИ: Андреа Тисма 4, Даями Санчес Савон 11, Ралица Василева-Джокович 5, Оксана Якушина 5, Саня Петиес 4, Рейхан Карими 4 - Мелиса Ченович-либеро (Анастасия Акимова 4, Неджин Фумани, Гордана Маджгали, Мария Бойич)

Старши треньор: МАРКО РАДУШИНОВИЧ

МАРИЦА: Маргарита Гунчева 6, Ана Пейичич 15, Александра Китипова 11, Елена Бечева 9, Кая Николова 7, Боряна Ангелова 9 - Жана Тодорова-либеро (Катерина Попова, Сияна Гендузова, Дияна Борисова, Мария-Магдалена Недялкова-либеро)

Старши треньор: КРИСТИЯН ИЛИЕВ.

Снимки: CEV.EU

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