Мартин Иванов: Левски имат система, но Цецо Соколов може да направи разликата

Бившият национал Мартин Иванов е сред най-опитните волейболисти на пловдивския Локомотив Авиа. В студиото на "Марица Подкаст" заедно с водещия Кирил Донев той направи подробен анализ на летните трансфери в родната суперлига. След финала за Суперкупата на България, спечелена за четвърти пореден път от столичния Лeвски, вече е ясно, че въпреки солидното подмладяване, воденият от Ники Желязков тим отново ще е един от фаворитите в първенството.

"В Левски работят по система, която им позволява новите попълнения от школата да заменят напусналите и почти да не се усети разлика. Работеща формула, която отдавна трябваше да е копирана и от другите водещи клубове", твърди 34-годишният Иванов. Според него най-същественото за Локомотив Авиа е, че отборът събра играчи с голям опит.

Левски се справи с Нефтохимик и грабна историческа четвърта поредна Суперкупа

"Добромир Димитров, Розалин Пенчев и Николай Къртев са играли заедно и в други клубове и в националните отбори. Въпросът е по-бързо да си намерят синхрона на терена", обобщава Мартин.

Стигналият до финала на Суперкупата Нефтохимик 2010 за поредна година се раздели с много състезатели и направи качествена селекция от българи и чужденци. За момента загатват за големия си потенциал и са един от претендентите за титлата. Другият бургаски тим Дея обаче направи трансферния удар с привличането на бившия капитан на националния отбор Цветан Соколов. 37-годишният диагонал се завърна у нас след 17 години зад граница, където игра в първенствата на Италия, Турция и Русия.С наличието на братя Братоеви и новите японски попълнения, тимът се очертава като сигурен кандидат за топ четири.

"Ако Цецо Соколов е здрав и във форма, той ще прави разликата в цялото първенство. За поредна година феновете на ЦСКА очакват техния отбор да изригне. "Червените" разполагат с толкова опит, че даже могат да дадат и на другите отбори", шегува се Иванов.

Начело с треньора Сашо Попов "армейците" винаги са в битката за челото на класирането. Берое, Монтана и Пирин Разлог задържаха нивото си от миналата година, та даже и малко надградиха. Новият проект Металург Перник с италиански треньор и качествена селекция може да бъде свежият полъх в първенството. Отборите на Славия и Дунав се готвят за приличен сезон с надеждата да не са в постоянната си роля на аутсайдери, сочи анализът за разпределението на силите на старта на шампионата.

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