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Александър Маджуров: Горд съм с "детската градина" на Цецо Соколов!

  • 23 окт 2026 | 16:03
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За нас е важно да бъдем в оптимална форма когато трябва, коментира президентът на Дея спорт

Дея спорт (Бургас) отстъпи на градския съперник Нефтохимик 2010 (Бургас) с 1:3 гейма, на старта на Winbet Супер Волей при мъжете. Съставът на Дея обаче бе силно редуциран за този двубой, като не играха пет състезатели от основния състав – Георги и Валентин Братоеви (които изтърпяват наказание) и тримата чужденци. В отсъствието на петте волейболисти, младите в Дея се представиха като истински бойци и бяха достоен опонент на нефтохимиците.

Нефтохимик пречупи Дея спорт на старта на WINBET Супер Волей, Цецо Соколов дебютира с 25 точки
Нефтохимик пречупи Дея спорт на старта на WINBET Супер Волей, Цецо Соколов дебютира с 25 точки

Президентът на ВК Дея спорт Александър Маджуров заяви за BGvolleyball.com, че е горд от представянето на „детската градина“ на Цветан Соколов, като младоците са се борили докрай и са загубили като истински отбор.

„За този първи мач бяхме без пет основни състезатели. Тримата ни чужденци не можаха да играят, тъй като едва вчера им дойдоха сертификатите от Международната федерация и нямаше време да бъдат картотекирани. За следващия мач вече ще бъдат на терена. Както е известно Георги и Валентин Братоеви имат наложено наказание за първите две срещи от първенството“.

„Загубихме от Нефтохимик, но не е драма. Искам да кажа, че съм удовлетворен от представянето на младите ни в състава, за това как играха, как се стараха и си помагаха. Тактически и технически имат дефицит, но компенсираха с голяма борбеност, както и със спокойствието, което Цветан Соколов им даваше.

А той също не е готов напълно. Не трябваше да играе. Когато разбрахме, че пет състезатели няма да играят и след разговори с щаба достигнахме да заключението, че не трябва да го рискуваме. Искахме да хо съхраним. Но той сам пожела да излезе на игрището. Решението да е на терена бе негово“, коментира още клубният бос.

„А младите го натовариха много. Все него го гледаха и все него го търсеха, сигурно над 65 топки му бяха вдигнати. След мача се шегувахме, че е бил повече във въздуха отколкото на терена. Но Цецо е страхотен, издържа геройски, благодаря му“, каза още Маджуров.

Президентът на ВК Дея спорт заяви, че е сигурен в потенциала на своя тим и е важно той да бъде показан в правилното време.

„Този сезон смятам, че „уцелихме“ със състава. За нас е важно да бъдем във форма когато трябва. Сигурен съм в потенциала, който имаме, остава само всички да са здрави. Не съм виждал Валентин Братоев от години в такава добра форма, Георги си е много добре. Цветан Соколов се нуждае още от месец за да покаже невероятното си ниво. Новият облик и възможности на отбора ще ги видим едва в края на ноември. Няма да правим драми, важното е да сме в осмицата и да бъдем в топ форма за плейофите“, завърши Маджуров.

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