Нефтохимик пречупи Дея спорт на старта на WINBET Супер Волей, Цецо Соколов дебютира с 25 точки

Носителят на Купата на България Нефтохимик 2010 (Бургас) стартира новия сезон в WINBET Супер Волей с много трудна победа. Играчите на Иван Станев пречупиха и надиграха градския съперник Дея спорт, който игра в много осакатен състав, с 3:1 (25:22, 21:25, 25:21, 25:23) в откриващия мач от първия кръг на шампионата, игран тази вечер пред едва около 250 зрители в зала "Младост".

В следващия втори кръг Нефтохимик ще е домакин на Локомотив Авиа (Пловдив), а Дея спорт ще гостува на шампиона Левски София. Срещите са съответно в петък (30 октомври) от 19,30 часа и в събота (31 октомври) от 19,00 часа.

В началото на първия гейм Дея спорт успя да поведе с 4:2 след грешка при мрежата на Владимир Станков и аут на Стоян Димитров. Постепенно Нефтохимик изравни при 7:7 след успешна атака на Димитров и отлична блокада на Стефан Чавдаров. Равенството се запази до 10:10, след което символичните домакини от Дея отново излязоха напред с 12:10 след сервис в аут на Стефан Скакич и силен ас на Ерик Стоев. Това накара Иван Станев да поиска тайм-аут за Нефтохимик. Атака през центъра на Чавдаров и контра на Димитров и 12:12. Носителите на Купата на България дори дръпнаха с 14:12 след контра на Димитър Василев и грешка на Цветан Соколов. Цецо Соколов веднага се реваншира с две успешни атаки, а между тях имаше и две точкови блокади на Виктор Бодуров - 16:14 за Дея спорт. Въпреки второто прекъсване за Иван Станев, разликата леко нарасна до 19:16 след ас на Кристиян Киров. Последваха силни минути за Нефтохимик, който обърна до 22:21 в своя полза благодарение на Стефан Чавдаров. Контра блок-аут на Димитър Василев и 23:21. В крайна сметка Нефтохимик спечели гейма с 25:22 след контра блок-аут на Стоян Димитров.

Втората част започна с 2:0 за Нефтохимик след нова атака на Стоян Димитров и блокада на Стефан Скакич. Атака на Цецо Соколов и аут на Стефан Чавдаров и 2:2. Нефтохимик отново поведе със 7:4 след сгрешен сервис на Дея спорт последван от блокада на Владимир Станков и силна контра на Димитър Василев. Мощна атака на Соколов, отличен блок на Даниел Мицин и контра блок-аут на Ерик Стоев доведоха до 7:7. Играчите на Иван Станев веднага си върнаха аванса при 9:7. Разликата постепенно нарасна до 14:10 след атака в аут на Соколов и силен ас на Стефан Скакич. Постепенно Дея спорт намали изоставането си до 17:18 след две успешни атаки и блокада на Ерик Стоев и дори изравни при 18:18 след аут на Стоян Димитров. Дея дръпна с 22:18 след нови грешки на Нефтохимик и поредна контра на Стоев при продължаващата страхотна серия на сервис на Виктор Бодуров. Дея спорт затвори частта в своя полза при 25:21 след сервис в аут на влезлия като резерва Тодор Вълчев и изравни геймовете на 1:1.

На старта на третия гейм Нефтохимик първо поведе с 4:1 след две грешки на Дея спорт, след което увеличи аванса си до 7:4 след успешна блокада на Владимир Станков. Преднината на играчите на Иван Станев стана 9:5 след атака в аут на Цецо Соколов. Дея спорт успя да намали до 10:9 след атака на Виктор Бодуров, мощна контра на Соколов и отлична блокада на Даниел Мицин, което накара Иван Станев да вземе тайм-аут. Това даде ефект и Нефтохимик си върна преднината при 13:9 след атака на Стоян Димитров и две контри на Димитър Василев. Последва и силен ас на Тодор Вълчев - 14:9 и прекъсване за Георги Димитров. Постепенно Дея спорт стопи пасива си до 15:17 след блок-аут и ас на Цецо Соколов и нова блокада на Виктор Бодуров. Нефтохимик веднага си възстанови предимството при 20:15 след две грешки на Соколов и такава на Мицин. Тимът на Иван Станев запази преднината си и спечели гейма с 25:19 след контра блок-аут на Тодор Вълчев.

Дея спорт стартира добре в четвъртата част и поведе с 4:2 след атака в аут на Димитър Василев и поредна блокада на Виктор Бодуров. Сгрешен сервис на Константин Динов и контра на Стоян Димитров и 4:4. Последваха две поредни силни атаки на Цецо Соколов и нов аут на Димитър Василев и 7:4 за символичните домакини. Двата тима продължиха напълно равностойно и разликата се запази до 15:12 след нов блок на Бодуров. Атака на Тодор Вълчев и Стоян Димитров - 15:14 и прекъсване за Георги Димитров. Това даде резултат и Дея спорт си върна преднината при 17:14 след атака на Ерик Стоев и силна контра на Цецо Соколов. Предимството на Дея стана 20:16 след нови силни изяви в атака на Ерик Стоев. Нефтохимик успя да намали до 21:22 след ас на Димитър Василев последвана от две успешни контри на Тодор Вълчев и Стоян Димитров. Нова атака на Димитров и 22:22. Отново Димитров и 23:22. В крайна сметка Нефтохимик измъкна гейма с 25:23 след сервис в аут на Цецо Соколов и блокада на Владимир Станков, а с това и мача с 3:1.

Най-резултатен за Нефтохимик стана Стоян Димитров с 19 точки (1 ас и 50% ефективност в атака - +10) за победата.

Но за Играч на мача беше обявен Димитър Василев, който добави 15 точки (2 блока, 1 ас, 44% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане - +10) за успеха.

За тима на Дея спорт Цветан Соколов дебютира със страхотните 25 точки (2 блока, 1 ас и 47% ефективност в атака - +11).

Ерик Стоев се отчете със 17 точки (2 блока, 1 ас, 42% ефективност в атака и 36% позитивно посрещане - +8), а Виктор Бодуров завърши с 12 точки (9 блока! и 27% ефективност в атака - +10), но и това не помогна.

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) – НЕФТОХИМИК 2010 1:3 (БУРГАС) (22:25, 25:21, 19:25, 23:25)

ДЕЯ СПОРТ: Константин Динов 4, Кристиян Киров 6, Виктор Бодуров 12, Цветан Соколов 25, Ерик Стоев 17, Даниел Мицин 2 – Стилиян Стаматов-либеро (Георги Бъчваров)

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

НЕФТОХИМИК 2010: Владимир Станков 2, Димитър Василев 15, Стефан Чавдаров 4, Стефан Скакич, Мартин Кръстев, Стоян Димитров 19 - Ясен Петров-либеро (Тодор Вълчев 9, Цветелин Цветанов 1, Димитър Чавдаров, Константин Чипев-либеро)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ.

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

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