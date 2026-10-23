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Медведев уверено върви към защита на титлата си в Алмати, Циципас също достигна полуфиналите

  • 23 окт 2026 | 15:40
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Медведев уверено върви към защита на титлата си в Алмати, Циципас също достигна полуфиналите

Действащият шампион Даниил Медведев продължи победния си ход на турнира от сериите АТР 250 в Алмати. Поставеният под номер едно в схемата руснак записа шеста поредна победа в надпреварата, след като надделя с 6:4, 6:4 над французина Теренс Атман и си осигури място на полуфиналите.

През миналия сезон Медведев прекъсна 882-дневна суша без трофей именно на този турнир на закрито, а тази седмица в Казахстан преследва четвъртата си титла за изключително силната за него 2026 година. Водачът в схемата контролираше събитията на корта срещу 24-годишния Атман, като поддържаше солидна дълбочина в разиграванията и атакуваше мощно с форхенд, откъдето реализира 13 печеливши удара.

„Не е никак лесно да се играе срещу Теренс. Той разполага със силен начален удар и много мощни отигравания. Трябваше да остана максимално концентриран в мача и се радвам, че намерих точните минаващи удари и реализирах добри уинъри“, сподели Медведев след успеха.

Руският тенисист е лидер в Тура с 36 успеха на твърда настилка през този сезон, като и трите му спечелени титли през 2026 г. дойдоха на такъв корт – в Бризбън, Дубай и Ханджоу. Този резултат увеличава значително шансовете му за класиране на Финалите на АТР. Бившият шампион от заключителния турнир за годината в момента заема шеста позиция в класацията за Торино.

В следващата фаза Медведев ще премери сили с третия в схемата Александър Бублик или петия поставен Карен Хачанов.

По-рано днес Стефанос Циципас достигна до своя втори полуфинал за сезона и първи на твърди кортове от февруари 2025 година насам. Поставеният под номер седем грък надигра австралиеца Джеймс Дъкуърт с 6:3, 6:4 за едва 73 минути.

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