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Марк Маркес: Хорхе Мартин кара по инстинкт, той атакува и това е неговата сила

  • 23 окт 2026 | 14:22
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Претендентите за световната титла в MotoGP Марк Маркес и Хорхе Мартин подновяват ожесточения си дуел този уикенд на пистата „Филип Айлънд“. Разликата между двамата в генералното класиране е едва две точки, а надпреварата в Австралия може да наклони везните в полза на единия от тях.

Докато постоянството се превърна в основното оръжие на Мартин по пътя му към лидерската позиция, чистата скорост бе в основата на впечатляващия обрат за Маркес. Испанецът успя да стопи пасив от цели 102 точки спрямо водача само в рамките на седем старта – от „Муджело“ до Сан Марино. Пилотът с номер 93 записа шест победи след Гран При на Италия, пет от които дойдоха след пълен триумф - в спринта и в основното състезание. В контраст с това, състезателят с номер 89 има само една победа в неделно състезание – в Льо Ман, но компенсира със стабилност, подплатена от девет подиума и пет успеха в спринтовете.

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Различните подходи на двамата фаворити оставиха битката за отличието напълно отворена преди заключителната фаза на шампионата. В спора за короната математически остава и Марко Бедзеки. Пилотът на Априлия изостава с 46 точки от съотборника си и с 44 от Маркес.

Запитан за най-силното качество на съперника си, лидерът на Дукати открои експлозивната му скорост, благодарение на която Мартин се утвърди като един от най-вълнуващите пилоти на решетката през последните години.

„Хорхе е невероятно бърз и според мен едно от големите му предимства е, че не премисля прекалено много нещата, докато е на мотора. Той кара изцяло по инстинкт, въпреки че през годините се научи да бъде и по-пресметлив“, сподели осемкратният световен шампион в Австралия.

Каталунецът се върна назад към конкретен епизод отпреди две години, който е оставил дълбока следа в съзнанието му – Гран При на Малайзия през 2024 година.

Марко Бедзеки над всички в края на петъчните тренировки в Австралия
Марко Бедзеки над всички в края на петъчните тренировки в Австралия

Тогава Мартин пристигна на пистата „Сепанг“ с преднина от 17 точки пред Франческо Баная. Авансът му набъбна до 29 пункта, след като състезателят на Прамак спечели спринта, а италианският му опонент катастрофира в третата обиколка, опитвайки се да го настигне.

В неделното състезание пилотът с номер 63 показа страхотно темпо в тренировките и беше решен да се реваншира за грешката си. Логиката диктуваше Мартин да подходи предпазливо с оглед на комфортния си аванс преди финала в Барселона. Вместо това зрителите видяха спиращи дъха първи четири обиколки с цели девет изпреварвания между претендентите за короната. Движейки се непосредствено зад тях с мотоциклета на Грезини Дукати, Маркес стана пряк свидетел на зрелището, оформило представата му за настоящия пилот на Априлия.

„Спомням си състезанието в Малайзия през 2024 година, когато Мартин спореше с Пеко за титлата. Хорхе спечели спринта, а аз бях втори. Макар че нямаше никаква нужда да рискува, Мартин влезе в битка с него още в откриващите обиколки така, сякаш това беше последният тур. Това доказва, че той действа по инстинкт и винаги търси атаката. За мен това е сред най-силните му страни“, подчерта Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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