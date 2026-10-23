Марко Бедзеки над всички в края на петъчните тренировки в Австралия

Марко Бедзеки завърши тренировъчния ден от уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP на върха на класирането, след като оглави подреждането в края на официалната тренировка на „Филип Айлънд“.

What a way for Marco Bezzecchi to bounce back after his earlier crash 🔝 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/K8Ag8pqaUJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Заводският пилот на Априлия постигна най-добро постижение от 1:26.775, което му позволи да изпревари с 0.072 секунди Раул Фернандес от сателитния екип на Тракхаус Априлия. Световният шампион Марк Маркес единствен успя да наруши хегемонията на Априлия в челото, класирайки се трети с изоставане от 0.126, какво записа и Ай Огура, а лидерът в шампионата Хорхе Мартин оформи петицата с пасив от 0.255 спрямо неговия съотборник Бедзеки.

FIRST 1:26 of the day by @marcmarquez93 🔥 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/IuLLh1svPN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Алекс Маркес се нареди на шестата позиция, а директно за втората фаза на квалификацията се класираха още Енеа Бастианини, Педро Акоста, Диого Морейра и Фабио Ди Джанантонио. Първи извън десетката остана Йоан Зарко, който изостана с 0.026 от Ди Джанантонио и ще трябва да минава през първите 15 минути на квалификацията утре. В тях компания на френския пилот ще правят Джак Милър, Брад Биндър, Франческо Баная, Фабио Куартараро, Икер Лекуона, Франко Морбидели, Алекс Ринс, Маверик Винялес и Аугусто Фернандес.

Единственият представител на заводския отбор на Хонда този уикенд – Лука Марини, пропусна официалната тренировка заради вирусно заболяване. Неговото състояние ще бъде проверено отново в събота сутринта, след което ще бъде преценено дали той ще се завърне на пистата.

After completing a limited number of laps in the morning due to a virus, Luca Marini will sit out the remainder of Friday upon the advice of the MotoGP medical team. His condition will be checked again on Saturday morning. #AustralianGP 🇦🇺 — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) October 23, 2026

Официалната тренировка на „Филип Айлънд“ беше спирана с червен флаг общо два пъти в рамките на първите ѝ 20 минути поради различни причини. Първото прекъсване дойде след инцидент между Бедзеки и Алекс Маркес в спирането за четвърти завой, когато контакт между двамата доведе до падането на части на трасето и падане за Бедзеки. Стюардите разгледаха инцидента, но прецениха, че той е по-скоро лошо стечение на обстоятелствата, затова нито един от двамата пилоти няма да бъде наказван.

Marco Bezzecchi now has crashed! 👀 And it's after CONTACT with @alexmarquez73 🤯 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/4OGu6mGWLA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

По-късно представител на местната фауна навлезе на пистата, което не е нещо ново за „Филип Айлънд“. Заради това дребно кенгуру червените флагове бяха показани за втори път, а животното напусна границите на трасето още преди всички пилоти да са се прибрали в бокса и сесията беше подновена много бързо.

RED FLAG 🚩 We've got a wallaby on track 🦘 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/Bb5j2cxXB1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Бедзеки не беше единственият паднал пилот в рамките на вторите 60 минути за подготовка в Австралия. Представителят на домакините Милър направи втората си катастрофа за деня малко преди инцидента между Бедзеки и Алекс Маркес, падайки в шестия завой.

Another tumble for @jackmilleraus but he's on his way back 👀 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/RW9huhsLOg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Непосредствено преди средата на сесията Аугусто Фернандес, който замества Топрак Разгатлиоглу в състава на Прамак Ямаха, също се озова на земята, но в 11-ия завой. В заключителните минути, когато пилотите повишиха риска в търсене на място в топ 10, имаше още само един инцидент, дело на Алекс Маркес, който падна в четвъртия завой.

More bad news for Pramac as @Afernandez37 has gone down 💥 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/5WizM4ZiGf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Очакваното влошаване на условията в събота и неделя може да направи събраните днес данни напълно безполезни и да доведе до сериозно разместване както в разпределението на силите, така и в програмата на уикенда за Гран При на Австралия. Все още съществува възможността състезанието да бъде изтеглено за съботния ден, а спринтът да остане за неделя, когато се очакват и най-лошите условия на пистата.

Лошото време може да промени програмата на MotoGP в Австралия

По програма уикендът за Гран При на Австралия, 18-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 2:10 часа българско време тази нощ с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 2:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Филип Айлънд“.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages