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Марко Бедзеки над всички в края на петъчните тренировки в Австралия

  • 23 окт 2026 | 08:25
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Марко Бедзеки над всички в края на петъчните тренировки в Австралия

Марко Бедзеки завърши тренировъчния ден от уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP на върха на класирането, след като оглави подреждането в края на официалната тренировка на „Филип Айлънд“.

Заводският пилот на Априлия постигна най-добро постижение от 1:26.775, което му позволи да изпревари с 0.072 секунди Раул Фернандес от сателитния екип на Тракхаус Априлия. Световният шампион Марк Маркес единствен успя да наруши хегемонията на Априлия в челото, класирайки се трети с изоставане от 0.126, какво записа и Ай Огура, а лидерът в шампионата Хорхе Мартин оформи петицата с пасив от 0.255 спрямо неговия съотборник Бедзеки.

Алекс Маркес се нареди на шестата позиция, а директно за втората фаза на квалификацията се класираха още Енеа Бастианини, Педро Акоста, Диого Морейра и Фабио Ди Джанантонио. Първи извън десетката остана Йоан Зарко, който изостана с 0.026 от Ди Джанантонио и ще трябва да минава през първите 15 минути на квалификацията утре. В тях компания на френския пилот ще правят Джак Милър, Брад Биндър, Франческо Баная, Фабио Куартараро, Икер Лекуона, Франко Морбидели, Алекс Ринс, Маверик Винялес и Аугусто Фернандес.

Единственият представител на заводския отбор на Хонда този уикенд – Лука Марини, пропусна официалната тренировка заради вирусно заболяване. Неговото състояние ще бъде проверено отново в събота сутринта, след което ще бъде преценено дали той ще се завърне на пистата.

Официалната тренировка на „Филип Айлънд“ беше спирана с червен флаг общо два пъти в рамките на първите ѝ 20 минути поради различни причини. Първото прекъсване дойде след инцидент между Бедзеки и Алекс Маркес в спирането за четвърти завой, когато контакт между двамата доведе до падането на части на трасето и падане за Бедзеки. Стюардите разгледаха инцидента, но прецениха, че той е по-скоро лошо стечение на обстоятелствата, затова нито един от двамата пилоти няма да бъде наказван.

По-късно представител на местната фауна навлезе на пистата, което не е нещо ново за „Филип Айлънд“. Заради това дребно кенгуру червените флагове бяха показани за втори път, а животното напусна границите на трасето още преди всички пилоти да са се прибрали в бокса и сесията беше подновена много бързо.

Бедзеки не беше единственият паднал пилот в рамките на вторите 60 минути за подготовка в Австралия. Представителят на домакините Милър направи втората си катастрофа за деня малко преди инцидента между Бедзеки и Алекс Маркес, падайки в шестия завой.

Непосредствено преди средата на сесията Аугусто Фернандес, който замества Топрак Разгатлиоглу в състава на Прамак Ямаха, също се озова на земята, но в 11-ия завой. В заключителните минути, когато пилотите повишиха риска в търсене на място в топ 10, имаше още само един инцидент, дело на Алекс Маркес, който падна в четвъртия завой.

Очакваното влошаване на условията в събота и неделя може да направи събраните днес данни напълно безполезни и да доведе до сериозно разместване както в разпределението на силите, така и в програмата на уикенда за Гран При на Австралия. Все още съществува възможността състезанието да бъде изтеглено за съботния ден, а спринтът да остане за неделя, когато се очакват и най-лошите условия на пистата.

Лошото време може да промени програмата на MotoGP в Австралия
Лошото време може да промени програмата на MotoGP в Австралия

По програма уикендът за Гран При на Австралия, 18-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи в 2:10 часа българско време тази нощ с 30-минутната втора свободна тренировка. Веднага след нейния край, в 2:50 часа, ще започне и квалификацията, която ще определи реда на стартиране за спринта и състезанието на „Филип Айлънд“.

Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австралия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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