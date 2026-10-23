Иван Станев: Не помня мач с Дея, който да не е бил нервен

Старши треньорът на Нефтохимик 2010 Иван Станев поздрави волейболистите си след победата с 3:1 над Дея спорт в бургаското дерби. С двубоя в зала „Младост“ бе открит сезон 2026/2027 в мъжкия волейболен елит - Уинбет Супер волей.

„Поздравявам момчетата за победата в бургаското дерби. Аз лично не помня мач с Дея, който да не е бил нервен“, заяви пред камерата на MAX ONE Станев, който е и спортен директор на клуба.

Нефтохимик пречупи Дея спорт на старта на WINBET Супер Волей, Цецо Соколов дебютира с 25 точки

Наставникът подчерта, че отборът му трябва да играе на максимума на възможностите си независимо от състава на съперника.

„Понякога е нужен и по-висок тон. Говорихме си, че в какъвто и състав да е Дея, ако не дадем максимума си, ще ни бъде трудно. Само ние можем да си направим мача лесен“, добави Станев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google