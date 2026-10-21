Рафиня: Беше добър тест и мисля, че играхме добре

Капитанът на Барселона Рафиня призна след поражението с 2:4 при гостуването на Пари Сен Жермен в основната фаза на Шампионската лига, че съперникът е много добре подготвен отбор. Загубата бе първа за каталунския гранд от началото на сезона.
"Пари Сен Жермен е много добре подготвен отбор. Въпреки резултата, ние се представихме много добре. И двата тима обичат да играят с топката. Беше добър тест и мисля, че играхме добре“, коментира Рафиня пред испанската телевизия Movistar.
"Знаехме какво може да се случи, изправяйки се срещу двукратния европейски шампион на негов терен и пред неговата публика“, каза още бразилският нападател и допълни: "Искахме победата или равенството, но всичко е наред. Сега ще видим какво ще ни каже треньорът, за да можем да се да подобрим."Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago