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Ямал получи нова солидна подкрепа в борбата си за "Златната топка"

  • 17 окт 2026 | 14:31
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Ямал получи нова солидна подкрепа в борбата си за "Златната топка"

Голямата звезда на Барселона Ламин Ямал получи поредната солидна подкрепа в борбата си за "Златната топка", след като бе определен като „най-добрия в света“ с публикация в социалните мрежи от бившата звезда на каталунците Неймар. Бразилецът сподели статистическо сравнение между представянето на испанския национал през настоящия сезон и собствените си показатели от кампанията 2017/18, когато играеше за Пари Сен Жермен.

Ямал към провокиралия го съперник: Сега вече познаваш ли ме?
Ямал към провокиралия го съперник: Сега вече познаваш ли ме?

Изображението сравнява средните оценки на футболистите в първенствата на водещите европейски шампионати от сезон 2015/16 насам. Ямал е със средна оценка 8,61 в първите си 10 мача през кампанията 2026/27, в които е отбелязал осем гола и е направил девет асистенции. Неймар пък постигна средна оценка 8,81 през сезон 2017/18, когато реализира 25 попадения и подаде за още 16 в 27 срещи за ПСЖ.

Бразилецът отбеляза испанския талант в публикацията и добави краткото послание „Най-добрият в света“. Ямал не остана безучастен към комплимента от един от своите футболни идоли и сподели публикацията в собствения си профил, като добави червено сърце. Жестът е поредното доказателство за взаимното уважение между двамата нападатели, а похвалата идва в момент, когато Ямал продължава да впечатлява с изявите си за Барселона и Испания.

Флик: Ямал не вкара, но се представи отлично
Флик: Ямал не вкара, но се представи отлично
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