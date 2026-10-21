Вече се знае колко време ще отсъства Дани Олмо

Дани Олмо ще пропусне мачовете на Барселона през идния около месец заради травмата, която получи в двубоя срещу Пари Сен Жермен от Шампионската лига във вторник вечер, съобщи “Спорт”. Според изданието футболистът е с мускулно разкъсване в областта на адуктора.

Световният шампион пострада около 25-ата минута, когато той бе настъпан от Витиня и стъпи накриво при падането на тревата. Халфът веднага показа признаци на силна болка и получи медицинска помощ от лекарския щаб на Барса. Въпреки опитите му да провери дали може да продължи срещата, той трябваше да бъде заменен от Фермин Лопес.

Притесненията в лагера на „блаугранас“ бяха видими още в първите моменти след инцидента, като от клуба не скриха безпокойството си от начина, по който Олмо напусна игрището.

Така Олмо със сигурност ще пропусне дербито срещу Реал Мадрид в неделя, както и после мачовете срещу Алавес (31 окт), Астън Вила (3 ное) и Атлетико Мадрид (8 ное). Надеждите са бившият играч на РБ (Лайпциг) да бъде възстановен за шампионатния дуел срещу Виляреал на 22 ноември.

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