ПСЖ 0:0 Барселона, мачът започна с греда за домакините

Отборите на Пари Сен Жермен и Барселона играят при резултат 0:0 на „Парк де Пренс“ в големия сблъсък от днешната програма на третия кръг в Шампионската лига.
Луис Енрике е извършил цели седем промени сред титулярите на ПСЖ след победата с 3:1 над Страсбург в Лига 1. В защита остава само Люка Ернандес, който този път е ляв бек, и така до него ще играят Ашраф Хакими, капитанът Маркиньос и Уилиан Пачо, а не Уарен Заир-Емери, Иля Забарний и Люка Дин. В халфовата линия компания на Жоао Невеш ще правят Витиня и Фабиан Руис за сметка на Дро Фернандес и Лукас Бералдо. В атака към Хвича Кварацхелия се присъединяват Дезире Дуе и Усман Дембеле вместо Манес Аклиуш и Феран Торес.
Ханзи Флик също е предприел доста промени – пет на брой, след успеха с 5:2 над Бетис в Ла Лига. В отбрана единствената промяна е свързана с появата на Жоао Кансело като десен бек, заменяйки Жул Кунде. Партньор на Педри в халфовата линия ще бъде Марк Бернал, който замества Родри. В атака мястото си запазва само Ламин Ямал. Така около него ще играят Дани Олмо, Антъни Гордън и капитанът Рафиня, а на пейката са Фермин Лопес, Карим Адейеми и Габриел Жезус.
Домакините започнаха вихрено мача, като още във втората минута Кварацхелия можеше да открие резултата, но изстрелът му от дъгата на наказателното поле срещна гредата. Малко след това Дембеле и Дуе също пробваха далечни удари, но Жоан Гарсия улови и двете изпълнения по земя. Педри отговори със свой изстрел, който обаче беше блокиран за корнер. При последвалото центриране Пау Кубарси с глава прати топката в ръцете на Матвей Сафонов. В десетата минута Гордън получи топката в близост до вратата, но се засуети и тя му беше избита от Хварацхелия. Натискът на гостите продължи и в 14-ата минута далечен шут на Олмо профуча покрай вратата.
ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН - БАРСЕЛОНА 0:0
ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Ернандес, Невеш, Витиня, Фабиан, Дуе, Дембеле, Кварацхелия
Барселона: Ж. Гарсия, Кансело, Мартин, Кубарси, Еспарт, Бернал, Педри, Ямал, Олмо, Гордън, РафиняДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google