ПСЖ 0:0 Барселона, мачът започна с греда за домакините

Отборите на Пари Сен Жермен и Барселона играят при резултат 0:0 на „Парк де Пренс“ в големия сблъсък от днешната програма на третия кръг в Шампионската лига.

Луис Енрике е извършил цели седем промени сред титулярите на ПСЖ след победата с 3:1 над Страсбург в Лига 1. В защита остава само Люка Ернандес, който този път е ляв бек, и така до него ще играят Ашраф Хакими, капитанът Маркиньос и Уилиан Пачо, а не Уарен Заир-Емери, Иля Забарний и Люка Дин. В халфовата линия компания на Жоао Невеш ще правят Витиня и Фабиан Руис за сметка на Дро Фернандес и Лукас Бералдо. В атака към Хвича Кварацхелия се присъединяват Дезире Дуе и Усман Дембеле вместо Манес Аклиуш и Феран Торес.

📢 The XI to face Barcelona! @EASPORTSFC #PSGFCB #UCL https://t.co/cwFgnUiwfo — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 20, 2026

Ханзи Флик също е предприел доста промени – пет на брой, след успеха с 5:2 над Бетис в Ла Лига. В отбрана единствената промяна е свързана с появата на Жоао Кансело като десен бек, заменяйки Жул Кунде. Партньор на Педри в халфовата линия ще бъде Марк Бернал, който замества Родри. В атака мястото си запазва само Ламин Ямал. Така около него ще играят Дани Олмо, Антъни Гордън и капитанът Рафиня, а на пейката са Фермин Лопес, Карим Адейеми и Габриел Жезус.

𝐋𝐈𝐍𝐄 𝐔𝐏 ⭐️ #PSGBarça | @championsleague https://t.co/CseiKbxHg0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2026

Домакините започнаха вихрено мача, като още във втората минута Кварацхелия можеше да открие резултата, но изстрелът му от дъгата на наказателното поле срещна гредата. Малко след това Дембеле и Дуе също пробваха далечни удари, но Жоан Гарсия улови и двете изпълнения по земя. Педри отговори със свой изстрел, който обаче беше блокиран за корнер. При последвалото центриране Пау Кубарси с глава прати топката в ръцете на Матвей Сафонов. В десетата минута Гордън получи топката в близост до вратата, но се засуети и тя му беше избита от Хварацхелия. Натискът на гостите продължи и в 14-ата минута далечен шут на Олмо профуча покрай вратата.

ПАРИ СЕН ЖЕРМЕН - БАРСЕЛОНА 0:0



ПСЖ: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Ернандес, Невеш, Витиня, Фабиан, Дуе, Дембеле, Кварацхелия

Барселона: Ж. Гарсия, Кансело, Мартин, Кубарси, Еспарт, Бернал, Педри, Ямал, Олмо, Гордън, Рафиня

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