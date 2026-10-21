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Наказаха тежко футболиста на Бетис, който удари Ямал

  • 21 окт 2026 | 14:13
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Дисциплинарната комисия към Кралската испанска футболна федерация (РФЕФ) наложи наказание от четири срещи на играча на Бетис Факундо Бернал. Уругваецът бе изгонен в миналия неделен двубой срещу Барселона след спречкване с Ламин Ямал. Полузащитникът потърси саморазправа с таланта на каталунците веднага след попадението за 2:3, а главният арбитър прецени, че реакцията му е проява на агресия и му показа директен червен картон.

Заради санкцията Бернал ще пропусне предстоящия двубой за Купата на kраля, както и мачовете от първенството, предшестващи дербито на Севиля.

Той обаче не е единственият санкциониран от лагера на андалусийците. Спортният директор Ману Фахардо е наказан за два мача заради действия срещу спортния ред, докато наставникът Мануел Пелегрини получи предупреждение заради коментарите си по адрес на съдиите след поражението от Барса.

От Бетис вече потвърдиха, че ще внесат жалба пред Апелативната комисия с надеждата да намалят наказанието на халфа. На „Елиополис“ считат наложената мярка за прекомерна и неотговаряща на реалните събития на терена в мач, белязан от множество съдийски спорове.

Самият Пелегрини изрази възмущението си след срещата от изгонването на Бернал, изтъквайки, че епизодът е трябвало да бъде решен само с жълти картони както за уругваеца, така и за Ламин Ямал. Футболистът на Бетис междувременно поднесе публични извинения в социалните мрежи за поведението си, като клубът се надяваше това разкаяние да бъде отчетено от Дисциплинарната комисия като смекчаващо вината обстоятелство.

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