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Педри: Ямал не бива да бъде сравняван с никого, включително с Меси

  • 19 окт 2026 | 23:03
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Педри: Ямал не бива да бъде сравняван с никого, включително с Меси

Полузащитникът на Барселона и испанския национален отбор Педри призова да не се правят постоянни паралели между съотборника му Ламин Ямал и други големи фигури във футбола. Халфът подчерта, че младият талант прави огромна разлика на терена и трябва да продължи да играе освободено, без да се натоварва с излишни очаквания.

„Винаги виждам в него стремеж към победа и истинско удоволствие от играта. Когато топката е в краката му, независимо дали дриблира, бележи или подава, личи колко много се забавлява. Той прави сериозна разлика между отборите. Не бива обаче да се сравнява с никого. Ако се фокусира върху Лео Меси, ще му бъде изключително трудно да се мери с най-великия футболист в историята. Трябва да запази спокойствие и всичко ще се случи по естествен начин. Той е най-добрият играч в света, а нашата задача е да му помогнем да остане спокоен и да се наслаждава на футбола“, сподели Педри.

Изявлението на испанския национал бе направено по време на официалната пресконференция преди предстоящото гостуване на каталунците срещу Пари Сен Жермен във вторник в среща от Шампионската лига.

Барселона оглавява временното класиране в Примера дивисион с пълен актив от 27 точки след впечатляваща поредица от девет последователни победи.

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