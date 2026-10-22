Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Големият въпрос, който вълнува привържениците на Манчестър Юнайтед след вчерашното срамно представяне срещу Комо, е дали Майкъл Карик ще бъде уволнен незабавно. В социалните мрежи има доста подобни призиви от разгневени фенове на “червените дяволи”, а ситуацията стана още по-сложна за мениджъра, след като след снощния крах капитанът Бруно Фернандеш си позволи публично да разкритикува тактиката на треньора. Изниква логичният въпрос: “Ако Карик е загубил дори доверието на своите играчи, има ли смисъл да продължава да води отбора?”.

Фернандеш разкритикува Карик след срама срещу Комо, мениджърът отвърна с упрек към играчите

Според мнозина самият специалист вече е наясно, че дните му са преброени. След последния съдийски сигнал Карик подмина собствените си футболисти и отиде да се извини на 700-те привърженици, пропътували разстоянието до Италия, вдигайки виновно ръце. Жестът му напомни на поведението на Оле Гунар Солскяер след краха с 1:4 срещу Уотфорд през ноември 2021 година, довел до уволнението на норвежеца само денонощие по-късно. Дали вчера бившият халф реално не се сбогува с феновете?

Michael Carrick apologising to the Manchester United fans at full-time. #MUFC https://t.co/Uip2kRpBVL — Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) October 21, 2026

Медиите на Острова в момента не са уверени, че уволнението на Карик може да се случи незабавно. Според Греъм Бейли решението за това ще бъде взето от футболния директор Джейсън Уилкокс, който на свой ред отнесе критики от Лисандро Мартинес след предишната загуба на отбора в Шампионската лига, която бе срещу Атлетико Мадрид. Същият източник твърди, че към момента Карик все още има подкрепата на Уилкокс, както и на съсобственика сър Джим Ратклиф.

Разбира се, резултатите в идните седмици ще бъдат определящи за бъдещето на Карик. Бейли твърди, че следващите четири мача ще решат съдбата на мениджъра. Юнайтед има реални шансове да прекъсне серията си от седем поредни срещи без победа в двубоя с Борнемут през уикенда, имайки предвид формата на “черешките” в Премиър лийг от началото на сезона. От друга страна, в последните седем мача срещу този съперник Юнайтед има само една победа. През 2023-та и 2024-та “черешките” печелиха с по 3:0 на “Олд Трафорд”, а през миналия сезон вкараха четири гола в “Театъра на мечтите” и срещата завърши при резултат 4:4.

🚨💣 𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐕𝐄: Michael Carrick faces a HIGH RISK of being SACKED if Manchester United fail to beat Bournemouth in their next game. The board believes the players have LOST FAITH in him and doubts his ability to turn the situation around. Manchester United have already begun the process of identifying potential replacements should they decide to part ways with Carrick. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 22, 2026

Според някои източници провал срещу Борнемут ще означава край за Карик. Дори и да спечели обаче в неделя, след това предстои много тежка програма - гостуване на Челси и домакинства срещу Рома и Астън Вила. След тази поредица има пауза за националните отбори, която много често е използвана за треньорски рокади. След паузата идва гостуване на Ливърпул, така че е много вероятно Манчестър Юнайтед да е с нов мениджър за голямото дерби.

Julian Nagelsmann is expected to be a leading candidate for the Manchester United job if the club decide to sack under-fire head coach Michael Carrick. Telegraph Sport understands that the former Germany and Bayern Munich manager would like the role if a change happens⤵️ https://t.co/20l2rt4KFa — Telegraph Football (@TeleFootball) October 22, 2026

Тук изниква и въпросът кой е най-големият фаворит за това да наследи Карик, ако бъде взето решението той да бъде уволнен? В последните седмици се твърдеше, че Антонио Конте е готов да поеме отбора, но днес “Дейли Телеграф” твърди, че фаворит в момента е бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман. Според същият източник Конте не фигурира сериозно в плановете на клуба, защото не би се вписал в структурата, която от “Олд Трафорд” искат да въведат, и не отговаря на търсения профил. “Телеграф” твърди, че именно мачът с Борнемут ще се окаже решаващ. Вариант все още е и бившият мениджър на Нюкасъл Еди Хау. Споменава се също и младият треньор на Брайтън Фабиан Хюрцелер, но той подписа нов тригодишен договор с клуба само преди няколко месеца, така че Юнайтед ще трябва да плати сериозна компенсация, ако се спре на него.

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Снимки: AI