Ще бъде ли уволнен Карик още сега и кой е най-актуалният фаворит за неговия пост

Големият въпрос, който вълнува привържениците на Манчестър Юнайтед след вчерашното срамно представяне срещу Комо, е дали Майкъл Карик ще бъде уволнен незабавно. В социалните мрежи има доста подобни призиви от разгневени фенове на “червените дяволи”, а ситуацията стана още по-сложна за мениджъра, след като след снощния крах капитанът Бруно Фернандеш си позволи публично да разкритикува тактиката на треньора. Изниква логичният въпрос: “Ако Карик е загубил дори доверието на своите играчи, има ли смисъл да продължава да води отбора?”.
Фернандеш разкритикува Карик след срама срещу Комо, мениджърът отвърна с упрек към играчите
Според мнозина самият специалист вече е наясно, че дните му са преброени. След последния съдийски сигнал Карик подмина собствените си футболисти и отиде да се извини на 700-те привърженици, пропътували разстоянието до Италия, вдигайки виновно ръце. Жестът му напомни на поведението на Оле Гунар Солскяер след краха с 1:4 срещу Уотфорд през ноември 2021 година, довел до уволнението на норвежеца само денонощие по-късно. Дали вчера бившият халф реално не се сбогува с феновете?
Медиите на Острова в момента не са уверени, че уволнението на Карик може да се случи незабавно. Според Греъм Бейли решението за това ще бъде взето от футболния директор Джейсън Уилкокс, който на свой ред отнесе критики от Лисандро Мартинес след предишната загуба на отбора в Шампионската лига, която бе срещу Атлетико Мадрид. Същият източник твърди, че към момента Карик все още има подкрепата на Уилкокс, както и на съсобственика сър Джим Ратклиф.
Разбира се, резултатите в идните седмици ще бъдат определящи за бъдещето на Карик. Бейли твърди, че следващите четири мача ще решат съдбата на мениджъра. Юнайтед има реални шансове да прекъсне серията си от седем поредни срещи без победа в двубоя с Борнемут през уикенда, имайки предвид формата на “черешките” в Премиър лийг от началото на сезона. От друга страна, в последните седем мача срещу този съперник Юнайтед има само една победа. През 2023-та и 2024-та “черешките” печелиха с по 3:0 на “Олд Трафорд”, а през миналия сезон вкараха четири гола в “Театъра на мечтите” и срещата завърши при резултат 4:4.
Според някои източници провал срещу Борнемут ще означава край за Карик. Дори и да спечели обаче в неделя, след това предстои много тежка програма - гостуване на Челси и домакинства срещу Рома и Астън Вила. След тази поредица има пауза за националните отбори, която много често е използвана за треньорски рокади. След паузата идва гостуване на Ливърпул, така че е много вероятно Манчестър Юнайтед да е с нов мениджър за голямото дерби.
Тук изниква и въпросът кой е най-големият фаворит за това да наследи Карик, ако бъде взето решението той да бъде уволнен? В последните седмици се твърдеше, че Антонио Конте е готов да поеме отбора, но днес “Дейли Телеграф” твърди, че фаворит в момента е бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман. Според същият източник Конте не фигурира сериозно в плановете на клуба, защото не би се вписал в структурата, която от “Олд Трафорд” искат да въведат, и не отговаря на търсения профил. “Телеграф” твърди, че именно мачът с Борнемут ще се окаже решаващ. Вариант все още е и бившият мениджър на Нюкасъл Еди Хау. Споменава се също и младият треньор на Брайтън Фабиан Хюрцелер, но той подписа нов тригодишен договор с клуба само преди няколко месеца, така че Юнайтед ще трябва да плати сериозна компенсация, ако се спре на него.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: AI