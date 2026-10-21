Комо - Манчестър Юнайтед е под въпрос

Двубоят между Комо и Манчестър Юнайтед от Шампионската лига е под въпрос заради лошите метеорологични условия в област Ломбардия. За региона е издаден оранжев код за опасно време заради очаквани проливни дъждове, гръмотевични бури и риск от наводняване на терена на стадион „Джузепе Синигаля“. Според информациите се очакват около 64 милиметра валежи в часовете преди началото на срещата, насрочена за тази вечер. Съоръжението на Комо е с капацитет от около 13 600 места, но само една от четирите трибуни е покрита, което създава допълнителни неудобства и за привържениците. Очаква се около 730 фенове на Манчестър Юнайтед да пътуват до Италия за двубоя.

Манчестър Юнайтед продължава да търси изход от кризата

🚨 JUST IN: Como vs Manchester United is at risk of postponement due to severe weather in Italy, but Como remain confident the match will go ahead. [@talkSPORT] https://t.co/kvyczYCXR8 — UtdXclusive (@UtdXclusive) October 21, 2026

Въпреки прогнозата от Комо са уверени, че мачът ще се проведе по програма. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик също не изрази сериозни притеснения от времето. „Не, не се притеснявам особено. Свикнали сме с дъжда“, заяви той преди отпътуването на отбора.Към момента няма потвърждение за отлагане на срещата, като Комо продължава да очаква двубоят да се състои по график. Крайното решение ще зависи от състоянието на терена и преценката на отговорните лица преди първия съдийски сигнал.

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Снимки: Imago