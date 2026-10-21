Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Шампионска лига
  2. Манчестър Юнайтед

Комо - Манчестър Юнайтед е под въпрос

  • 21 окт 2026 | 10:53
  • 4731
  • 0
Комо - Манчестър Юнайтед е под въпрос

Двубоят между Комо и Манчестър Юнайтед от Шампионската лига е под въпрос заради лошите метеорологични условия в област Ломбардия. За региона е издаден оранжев код за опасно време заради очаквани проливни дъждове, гръмотевични бури и риск от наводняване на терена на стадион „Джузепе Синигаля“. Според информациите се очакват около 64 милиметра валежи в часовете преди началото на срещата, насрочена за тази вечер. Съоръжението на Комо е с капацитет от около 13 600 места, но само една от четирите трибуни е покрита, което създава допълнителни неудобства и за привържениците. Очаква се около 730 фенове на Манчестър Юнайтед да пътуват до Италия за двубоя.

Манчестър Юнайтед продължава да търси изход от кризата
Манчестър Юнайтед продължава да търси изход от кризата

Въпреки прогнозата от Комо са уверени, че мачът ще се проведе по програма. Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик също не изрази сериозни притеснения от времето. „Не, не се притеснявам особено. Свикнали сме с дъжда“, заяви той преди отпътуването на отбора.Към момента няма потвърждение за отлагане на срещата, като Комо продължава да очаква двубоят да се състои по график. Крайното решение ще зависи от състоянието на терена и преценката на отговорните лица преди първия съдийски сигнал.

Карик: Не съм се сблъсквал с токсична култура в Манчестър Юнайтед
Карик: Не съм се сблъсквал с токсична култура в Манчестър Юнайтед
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Интер ще опита да счупи каръка в Шампионската лига

Интер ще опита да счупи каръка в Шампионската лига

  • 21 окт 2026 | 07:54
  • 2421
  • 2
Реал Мадрид търси нова победа срещу разклатения РБ Лайпциг

Реал Мадрид търси нова победа срещу разклатения РБ Лайпциг

  • 21 окт 2026 | 07:30
  • 2379
  • 1
Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал в мегасблъсък на "Алианц Арена"

Байерн (Мюнхен) срещу Арсенал в мегасблъсък на "Алианц Арена"

  • 21 окт 2026 | 07:02
  • 2605
  • 2
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 284169
  • 84
Манчестър Юнайтед продължава да търси изход от кризата

Манчестър Юнайтед продължава да търси изход от кризата

  • 21 окт 2026 | 06:24
  • 4907
  • 1
Шампионската лига продължава с нови грандиозни сблъсъци

Шампионската лига продължава с нови грандиозни сблъсъци

  • 21 окт 2026 | 06:01
  • 8938
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

Левски с голяма промяна в школата - страхотна новина за много деца на "Герена"

  • 21 окт 2026 | 11:34
  • 3717
  • 10
Търдин пропусна последната тренировка на Левски преди Чехия

Търдин пропусна последната тренировка на Левски преди Чехия

  • 21 окт 2026 | 12:00
  • 653
  • 0
Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

Велков от Дания: ЦСКА е по-добър, но шокът е бърз и още на полувремето може да е 3:0, българинът е цар да плюе

  • 21 окт 2026 | 07:10
  • 17232
  • 36
Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

Трима футболисти свързват Левски и Виктория (Пилзен)

  • 21 окт 2026 | 09:38
  • 13395
  • 3
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2026 | 06:44
  • 284169
  • 84
Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

Лидерът в Италия срещу набиращия скорост Апоел в "Арена София"

  • 21 окт 2026 | 07:00
  • 4522
  • 1